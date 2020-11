Αθλητικά

Ξέσπασε στον Κολοσσό ο Παναθηναϊκός

Δεν άντεξαν οι Ροδίτες κόντρα στους "πράσινους" στο ΟΑΚΑ.

Σε μια καλή… προπόνηση, πριν από το κρίσιμο ματς με την Μπάγερν Μονάχου (27/11) για την Ευρωλίγκα, μετέτρεψε ο Παναθηναϊκός την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου.

Οι «πράσινοι» συνέτριψαν 90-67 τους Ροδίτες και άφησαν πίσω τους τις δύο διαδοχικές ήττες από Βαλένθια και Μπασκόνια.

Κορυφαίοι για το «τριφύλλι» οι Νέντοβιτς (19 πόντοι), Μπέντιλ (12 πόντοι) και Παπαπέτρου (10 πόντοι, 8 ριμπάουντ), ενώ για πρώτη φορά φέτος χρησιμοποιήθηκε και ο Βουγιούκας.

Για τους «θαλασσί» πάλεψαν οι Άντριτς (15 πόντοι, 6 ριμπάουντ), Άρτις (14 πόντοι, 6 ασίστ) και Καντέρ (11 πόντοι).

Τα δεκάλεπτα: 23-12, 44-30, 65-50, 90-67.