Υγεία - Περιβάλλον

Σύψας στον ΑΝΤ1: η πανδημία είναι απρόβλεπτη, μπορεί να έρθουν και χειρότερα (βίντεο)

Ο κορυφαίος λοιμωξιολόγος προειδοποίησε ότι θα υπάρχουν αυστηρά περιοριστικά μέτρα μέχρι την άνοιξη. Τι είπε για τον εμβολιασμό.