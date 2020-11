Υγεία - Περιβάλλον

Κοντοζαμάνης για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: βρισκόμαστε σε πόλεμο (βίντεο)

«Δεν είναι ώρα για συνδικαλισμό», δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας και συμπλήρωσε ότι αν χρειαστεί θα προχωρήσουμε και σε επιτάξεις γιατρών.

Ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι διανύουμε μια εξαιρετικά κρίσιμη εβδομάδα και οι τελικές αποφάσεις για το πότε θα λήξει το lockdown θα κριθούν από τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις εισηγήσεις της επιτροπής των ειδικών, ώστε να «ανοίξουμε με ασφάλεια».

Ο κ. Κοντοζαμάνης δήλωσε κατηγορηματικά ότι «βρισκόμαστε σε πόλεμο» και «προετοιμαζόμαστε ακόμη και για το χειρότερο δυνατό σενάριο», αν αυτό χρειαστεί.

Ο υφυπουργός Υγείας υπεραμύνθηκε των ενεργειών της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αναφέροντας ότι από τον Ιούλιο αναπτύχθηκαν 310 νέες ΜΕΘ, ενώ η κυβέρνηση έχει προχωρήσει και στην χιλιάδων προσλήψεων επικουρικού προσωπικού.

Ειδικά για τη βόρεια Ελλάδα που βρίσκεται στο επίκεντρο της πανδημίας, είπε ότι τον τελευταίο μήνα προστέθηκαν 155 ΜΕΘ στο σύστημα με τις 73 από αυτές το τελευταίο δεκαήμερο στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Κοντοζαμάνης διαφώνησε με τις απόψεις κάποιων ειδικών που θεωρούν ότι συνάνθρωποι μας θα μπορούσαν να έχουν σωθεί αν είχαμε προετοιμαστεί εγκαίρως και ότι υπήρξαν προειδοποιήσεις για το δεύτερο κύμα της πανδημίας που η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε για τη λήψη μέτρων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ναι μεν υπάρχει ραγδαία αύξηση των θανάτων από τον κορονοϊό το τελευταίο διάστημα, αλλά είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα από τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. «Τα έχουμε καταφέρει καλά», δήλωσε.

Ο κ. Κοντοζαμάνης υπογράμμισε ότι «δεν είναι ώρα για συνδικαλισμό» και προειδοποίησε ότι «αν χρειαστεί θα προχωρήσουμε και στην επίταξη γιατρών.