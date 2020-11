Κόσμος

Lockdown στο Τορόντο

Αυστηρά μέτρα στην χώρα για να αντιμετωπιστεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Η μεγαλύτερη πόλη του Καναδά, το Τορόντο, επιβάλλει από σήμερα lockdown προκειμένου να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού, καθώς σύμφωνα με υπολογισμούς των ειδικών ο αριθμός των κρουσμάτων ενδέχεται να τετραπλασιαστεί ως το τέλος του έτους, αν δεν ληφθούν μέτρα.

Το Τορόντο και μεγάλο μέρος των προαστίων του θα τεθούν σε lockdown από σήμερα και για τουλάχιστον 28 ημέρες, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο πρωθυπουργός της επαρχίας του Οντάριο Νταγκ Φορντ.

Βάσει των νέων περιορισμών, απαγορεύεται κάθε ιδιωτική συνάθροιση σε εσωτερικούς χώρους επί ποινή προστίμου, θα κλείσουν τα μη απαραίτητα καταστήματα και τα εστιατόρια θα μπορούν να δίνουν γεύματα σε πακέτο ή για διανομή κατ’ οίκον. Στις κηδείες και τους γάμους θα επιτρέπονται έως δέκα καλεσμένοι, όμως τα σχολεία θα παραμείνουν ανοικτά.

“Η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή”, τόνισε ο Φορντ. “Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να δούμε τα νοσοκομεία μας να καταρρέουν”, πρόσθεσε, την ώρα που η πιο πυκνοκατοικημένη επαρχία του Καναδά ξεπέρασε τις 100.000 μολύνσεις από covid-19.

O Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό είχε προειδοποιήσει την Παρασκευή ότι το σύστημα υγείας της χώρας ενδέχεται να καταρρεύσει, καθώς δημοσιεύθηκαν νέες εκτιμήσεις ειδικών, σύμφωνα με τις οποίες τα κρούσματα του κορονοϊού αναμένεται να τετραπλασιαστούν ως το τέλος του έτους, ενώ κάλεσε τους Καναδούς να παραμένουν στα σπίτια τους όσο το δυνατό περισσότερο.

Λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας covid-19 αρκετές από τις 10 επαρχίες του Καναδά έχουν αναγκαστεί να επαναφέρουν περιορισμούς στις μετακινήσεις των πολιτών και στις επιχειρήσεις. Τα κρούσματα εξακολουθούν να αυξάνονται και πολλοί αξιωματούχοι καταγγέλλουν ότι οι πολίτες είναι πιο απρόσεκτοι και δεν λαμβάνουν μέτρα.

“Πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση να γιορτάσουμε κανονικά Χριστούγεννα”, τόνισε ο Τριντό.

Από την πλευρά της η αρμόδια για τη δημόσια υγεία στον Καναδά, η Τερέσα Ταμ, είχε επισημάνει την Παρασκευή ότι το σενάριο των 60.000 νέων κρουσμάτων ημερησίως θα γίνει πραγματικότητα, αν οι άνθρωποι αρχίσουν να έχουν περισσότερες κοινωνικές επαφές. Ακόμη κι αν διατηρηθούν οι υφιστάμενοι περιορισμοί για τις συναθροίσεις, ο αριθμός των ημερήσιων νέων κρουσμάτων ενδέχεται να φτάσει τις 20.000 ως τις 31 Δεκεμβρίου, σε σύγκριση με λιγότερα από 5.000 που είναι τώρα.

“Τα κρούσματα σε όλη τη χώρα σημειώνουν ραγδαία άνοδο (…) πραγματικά κινδυνεύουμε να δούμε τα νοσοκομεία να καταρρέουν”, είχε τονίσει ο Τριντό, αν και απέκλεισε το ενδεχόμενο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να επιβάλει περιορισμούς σε εθνικό επίπεδο.

Μόνο αν οι πολίτες μειώσουν τις προσωπικές τους επαφές, η κατάσταση θα παραμείνει σταθερή και ακόμη και τότε η εμπειρία από την Ευρώπη δείχνει ότι θα χρειαστούν και άλλοι περιορισμοί, είχε επισημάνει η Ταμ.

Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ως τις 30 Νοεμβρίου ο συνολικός αριθμός των νεκρών από covid-19 στον Καναδά ενδέχεται να αυξηθεί σε 11.870 με 12.120, με τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων να φτάνει τις 366.500 με 378.600.

Μέχρι στιγμής στον Καναδά έχουν καταγραφεί 315.751 κρούσματα κορονοϊού και 11.265 θάνατοι.

