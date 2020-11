Κόσμος

Κορονοϊός: Εξιτήριο για τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας

Βγαίνει από το νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, μετά από 12 ημέρες νοσηλείας. Το ιατρικό ανακοινωθέν.



Εξιτήριο παίρνει σήμερα από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου νοσηλεύεται με κορονοϊό ο αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος.

Το ιατρικό ανακοινωθέν από τον «Ευαγγελισμό»

"Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος, θα λάβει σήμερα εξιτήριο από το Νοσοκομείο, μετά από νοσηλεία δώδεκα (12) ημερών.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Αναστάσιος μετά το εξιτήριό του, θα παραμείνει σε κατ΄ οίκον καραντίνα τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες".