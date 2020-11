Οικονομία

Γεωργιάδης: δύσκολο να λειτουργήσει η εστίαση τα Χριστούγεννα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τους περιορισμούς που θα ισχύουν την περίοδο των Εορτών στην αγορά, αλλά και στα σπίτια. Τι αναφέρει για τα σημάδια βελίτωσης στην πορεία της πανδημίας.

Την εκτίμηση ότι είναι δύσκολο να λειτουργήσει η εστίαση ακόμα και την περίοδο των Χριστουγέννων εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης απαντώντας σε ερώτηση για τον τρόπο που θα ανοίξει η αγορά μετά το lockdown, σε συνέντευξή του, σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Τις αποφάσεις τις λαμβάνουμε μετά από εισηγήσεις της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων. Φαίνεται ότι δυστυχώς τα νούμερα δεν είναι ακόμα αυτά που θα θέλαμε. Σαφώς υπάρχουν σημάδια βελτίωσης, τα οποία ελπίζω να συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Πρώτα από όλα σταμάτησε η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων, που ήταν αυτό που μας είχε τρομάξει όλους και άρχισε μια μικρή κάμψη, ακόμα όμως έχουμε δρόμο για να φτάσουμε στο σημείο που θα θέλαμε για να μπορέσουμε να ανοίξουμε την οικονομία», σημείωσε ο υπουργός.

Ερωτηθείς σχετικά με το αν τα μέτρα έπρεπε να έχουν ληφθεί νωρίτερα, ανέφερε ότι η έκρηξη της πανδημίας ήταν τόσο ξαφνική «που δε νομίζω ότι είναι ένα αληθές επιχείρημα» προσθέτοντας ότι η Επιτροπή δεν είχε εισηγηθεί το lockdown νωρίτερα.

Όπως επισήμανε ο ίδιος, επιθυμία όλων μας είναι να λειτουργήσει η αγορά τα Χριστούγεννα, έστω και με κανόνες αλλά , πρόσθεσε, ότι οι φετινές γιορτές δε θα μοιάζουν με καμία εορταστική περίοδο. «Ούτε συνωστισμός μπορεί να υπάρξει ούτε μεγάλα τραπέζια ούτε ρεβεγιόν», τόνισε ο υπουργός.

ΣΥΡΙΖΑ: Η χώρα μετρά 100 νεκρούς τη μέρα και ο κ. Γεωργιάδης πανηγυρίζει

Σε ανακοινωση του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας αναφορές του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε σημερινές συνεντεύξεις του, αναφέρεται « Υπουργός που πριν λίγες μέρες παραδέχθηκε πως η κυβέρνηση «έπεσε έξω» με το άνοιγμα του τουρισμού σήμερα δηλώνει με αδιανόητο θράσος πως πανηγυρίζει γιατί «είμαστε 12 φορές καλύτεροι από το Βέλγιο». Ο κ. Γεωργιάδης πανηγυρίζει την ώρα που η χώρα μας έχει φθάσει να χάνει πάνω από 100 ανθρώπους την ημέρα, το ΕΣΥ έχει καταρρεύσει με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησής του, ενώ χθες η χώρα μας είχε τη δέκατη χειρότερη επίδοση παγκοσμίως σε θανάτους αναλογικά με τον πληθυσμό της και ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC τις τελευταίες 14 μέρες η Ελλάδα είναι η 17η χειρότερη στις χώρες ΕΕ σε θανάτους ανά πληθυσμό, έχοντας αφήσει πίσω της 14 χώρες που ως τα μέσα Οκτώβρη ήταν χειρότερες. Η προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης των δραματικών συνεπειών της κυβερνητικής αδράνειας τόσους μήνες, οδηγεί την κυβέρνηση σε χυδαία τυμβωρυχία. Λίγη ντροπή και μία συγγνώμη δεν θα έβλαπτε».



ΚΚΕ: εξοργιστική και μακάβρια η τακτική της κυβέρνησης

Το ΚΚΕ σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέρει ότι «η προσπάθεια της κυβέρνησης να κάνει βολικές και επιλεκτικές συγκρίσεις με άλλες χώρες, για να κρύψει τις εγκληματικές ευθύνες της για τη διαχείριση της πανδημίας, είναι εξοργιστική και μακάβρια.

Όπως στην Ελλάδα, έτσι και σε άλλες χώρες, καταρρέουν τα δημόσια συστήματα υγείας, εξαιτίας της πολιτικής της εμπορευματοποίησης και της δήθεν “αρμονικής συνύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα”, που υλοποίησαν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις.

Αν η κατάσταση στην Ελλάδα δεν έχει φτάσει στα ακόμη πιο τραγικά επίπεδα άλλων χωρών, αυτό οφείλεται στους κοπιώδεις και συχνά αθόρυβους αγώνες, που έχουν γίνει για τη δημόσια υγεία, όλα αυτά τα χρόνια, αγώνες που σήμερα είναι πιο αναγκαίοι και επίκαιροι από ποτέ».