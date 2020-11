Πολιτική

Ακάρ: Ελλάδα και Κύπρος έχουν ακραίες θέσεις για την ανατολική Μεσόγειο

Νέες προκλήσεις απο τον Τούρκο Υπ. Άμυνας, που έκανε πάλι λόγο για αποστρατιωτικοποίηση νησιών.

«Μονόπλευρες» και «ακραίες» χαρακτήρισε τις θέσεις Ελλάδας και Κύπρου για την Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος υπουργός Χουλουσί Ακάρ, επαναλαμβάνοντας τις προκλητικές τουρκικές θέσεις μέσω ερμηνείας του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, σύμφωνα με τις επιδιώξεις της Άγκυρας.

Μιλώντας στο 12ο Διεθνές Φόρουμ Ασφαλείας του Χάλιφαξ, μέσω τηλεδιάσκεψης από την Άγκυρα, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, έθεσε θέμα αποστρατικοποίησης νησιών του Αιγαίου, αλλά και του εθνικού εναέριου χώρου της Ελλάδας.

«Δυστυχώς στην Ανατολική Μεσόγειο και στη θάλασσα του Αιγαίου υπάρχουν μία σειρά από ανεπίλυτες διαφωνίες. Η ουσία αυτών των διαφωνιών, είναι οι μονόπλευροι και ακραίοι ισχυρισμοί της Ελλάδας και των Ελληνοκυπρίων, που παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα και της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. Για παράδειγμα η Ελλάδα στη θάλασσα του Αιγαίου υπονομεύοντας το αποστρατιωτικοποιημένα status κάποιων νησιών έχει παραβιάσει μία σειρά από διεθνείς συνθήκες. Επίσης η Ελλάδα ενώ θέλει 6 μίλια χωρικά ύδατα κάνει δηλώσεις για εναέριο χώρο 10 μιλίων. Αυτό είναι μία προσέγγιση που δεν έχει υπάρξει ξανά ως τώρα και υποστηρίζεται στον κόσμο μόνο από την Ελλάδα. Ταυτόχρονα αυτό είναι και μία πρόφαση για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο η Τουρκία άλλα κι άλλες χώρες αναγνωρίζουν πως η Ελλάδα συμπεριφέρεται με ασυνέπεια» δήλωσε προκλητικά ο Ακάρ, επαναλαμβάνοντας πως η χώρα του δεν αποδέχεται πως το Καστελόριζο διαθέτει υφαλοκρηπίδα. «Η Τουρκία διαθέτει την πλέον μακρά ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο με μήκος περίπου 2.000 χιλιομέτρων. Η Ελλάδα με ένα μικρό νησί έκτασης περίπου 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων ζητά να έχει υφαλοκρηπίδα περίπου 40 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων. Αυτό το νησί βρίσκεται περίπου 600 χιλιόμετρα μακριά από την ηπειρωτική χώρα της Ελλάδας. Είναι ξεκάθαρο πως τέτοιου είδους ισχυρισμοί δεν είναι ούτε ρεαλιστικοί ούτε μπορούν να γίνουν αποδεκτοί ως δίκαιοι. Εν τέλει και οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν αναφέρει πως ο χάρτης στον οποίο βασίζει η Ελλάδα τους ισχυρισμούς της δεν έχει κάποια νομική αξία»

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, εμφανίστηκε στο τέλος υπέρ του διαλόγου και της ειρηνικής επίλυσης με την Ελλάδα, ζητώντας να εξεταστούν τα θέματα «υπό το φως λογικών και αντικειμενικών κριτηρίων» και αντιμετωπίζοντας την Τουρκία «με λογική και ψύχραιμη προσέγγιση». Δήλωσε συγκεκριμένα ο Ακάρ: «Παρά τις διαφορές επιθυμώ να υπογραμμίσω πως ως Τουρκία υποστηρίζουμε την επίλυση όλων των ανεπίλυτων με την Ελλάδα θεμάτων, διαμέσου του διεθνούς δικαίου, των σχέσεων καλής γειτονίας, του καλοπροαίρετου σεβασμού, του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων. Για αυτό το λόγο με ικανοποίηση υποδεχτήκαμε τον μηχανισμό αποτροπής συγκρούσεων του ΝΑΤΟ και τις διπλωματικές προσπάθειες της Γερμανίας. Οι διερευνητικές συνομιλίες, η έκκληση για ίση κατανομή εσόδων στο νησί της Κύπρου και ιδέα μιας περιφερειακής συνόδου στην Ανατολική Μεσόγειο είναι οι απτές προτάσεις που υποβάλαμε. Το μόνο που ζητάμε από τους φίλους και συμμάχους μας είναι να εξετάζουν τους ισχυρισμούς και τα μέτρα της Ελλάδας χωρίς λάθη και προκαταλήψεις αλλά υπό το φως λογικών και αντικειμενικών κριτηρίων. Πρέπει να αντιμετωπίσουν την Τουρκία με λογική και ψύχραιμη προσέγγιση».