Life

Η Αντζελίνα Τζολί θα σκηνοθετήσει ταινία για τον Σερ Ντον ΜακΚάλιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παραγωγός της ταινίας είναι ο Τομ Χάρντι

Η Αντζελίνα Τζολί θα σκηνοθετήσει την ταινία «Unreasonable Behaviour» για τη ζωή του Βρετανού πολεμικού φωτορεπόρτερ Ντον ΜακΚάλιν βασισμένη στη αυτοβιογραφία του με το ίδιο τίτλο.

Παραγωγοί της ταινίας είναι ο Τομ Χάρντι, ο οποίος θα έχει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο και ο Ντιν Μπέικερ για τη Hardy Son & Baker μαζί με τους Τιμ Μπέβαν και Έρικ Φέλνερ. Ο Ντον ΜακΚάλιν και ο Μαρκ Τζορτζ είναι εκτελεστικοί παραγωγοί.

Ο υποψήφιος για BAFTA Γκρέγκορι Περκ γράφει το σενάριο της ταινίας για την ιστορία της ζωής του Βρετανού φωτορεπόρτερ πολέμου, ο οποίος από το Λονδίνο που μαστιζόταν από τη φτώχεια την περίοδο του πολέμου βρέθηκε σε κάποιες από τις πιο επικίνδυνες πολεμικές ζώνες του κόσμου.

«Είναι τιμή μου που έχω την ευκαιρία να μεταφέρω τη ζωή του Ντον ΜακΚάλιν σε ταινία» δήλωσε η Αντζελίνα Τζολί σύμφωνα με το Variety. «Με προσέλκυσαν ο μοναδικός συνδυασμός του φόβου και του ανθρωπισμού - η απόλυτη δέσμευσή του να καταγράψει την αλήθεια του πολέμου και η ενσυναίσθηση και ο σεβασμός του για όσους υποφέρουν από τις συνέπειές του. Ελπίζουμε να δημιουργήσουμε μια ταινία τόσο ασυμβίβαστη όσο η φωτογραφία του Ντον, για τους εξαιρετικούς ανθρώπους και τα γεγονότα που είδε με τα μάτια του, καθώς και την άνοδο και την πτώση μιας μοναδικής εποχής στη δημοσιογραφία» πρόσθεσε.

«Έχοντας δει την τελευταία ταινία της Αντζελίνα για την Καμπότζη (και έχοντας περάσει τόσο πολύ χρόνο κατά τη διάρκεια του πολέμου εκεί), εντυπωσιάστηκα πολύ με το πώς έκανε τόσο ισχυρή και ακριβή αναπαράσταση του τόπου εκείνης της εποχής. Νιώθω ότι είμαι σε ασφαλή, ικανά και επαγγελματικά χέρια μαζί της» τόνισε ο Ντον ΜακΚάλιν.

Ο Σερ Ντον ΜακΚάλιν γεννήθηκε το 1935 και μεγάλωσε στο βόρειο Λονδίνο. Κυρίως αυτοδίδακτος, έγινε γνωστός το 1958 όταν μια εφημερίδα αγόρασε τις εικόνες του για μια συμμορία του Λονδίνου που εμπλεκόταν στη δολοφονία ενός αστυνομικού και αργότερα έλαβε διεθνή αναγνώριση για τις φωτογραφίες του για το Τείχος του Βερολίνου και για τις εμβληματικές εικόνες του από πολεμικές συγκρούσεις στην Ινδοκίνα, τη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα το Βιετνάμ.

Γνωστός για τις συχνά τραγικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες του από το Βιετνάμ και την Καμπότζη, ενώ εργαζόταν για τις εφημερίδες The Observer και The Sunday Times, ο ΜακΚάλιν, ο οποίος ήταν το θέμα ντοκιμαντέρ του 2012, με τίτλο McCullin - διακινδύνευσε τη ζωή του για να αιχμαλωτίσει αυτές τις εικόνες πολέμου, που συνεχίζουν να έχουν απήχηση και σήμερα.

«Τρέφουμε βαθύ σεβασμό για τον ΜακΚάλιν» δήλωσαν οι Χάρντι και Μπέικερ της HSB. «Η σημαντική ιστορία έχει να κάνει με σκληρή ειλικρίνεια, ακλόνητο θάρρος και απεριόριστη ενσυναίσθηση».