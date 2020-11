Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4: 420 εκ. ευρώ στην πρώτη καταβολή

Δεκάδες χιλιάδες οι πρώτοι δικαιούχοι. Τι δηλώνει ο Χρήστος Σταϊκούρας

Καταβλήθηκαν σε δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους, λίγα 24ώρα μεετά το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας για τις αιτήσεις, ποσά στο πλαίσιο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4. Το συνολικό ύψος της πρώτης καταβολής ανέρχεται σε 420 εκ. ευρώ, τα μισά εκ των οποίων δεν θα επιστραφούν στο Κράτος, καθώς χορηγήθηκαν υπό την μορφή εφάπαξ ενίσχυσης

Σε δήλωση του Χρήστου Σταϊκούρα αναφέρεται:

«Το Υπουργείο Οικονομικών, συνεπές με τα χρονοδιαγράμματα που το ίδιο έθεσε, ξεκινά από σήμερα την εκταμίευση σημαντικών πόρων για την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4.

Εντός της ημέρας, πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς 79.004 δικαιούχων, που υπέβαλαν αίτηση μέχρι χθες το βράδυ, ποσό συνολικού ύψους 420 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, το 50% αυτού του ποσού είναι μη επιστρεπτέο.

Θα ακολουθήσει και άλλη εκταμίευση μέσα στην εβδομάδα. Η καταβολή ενισχύσεων στους δικαιούχους, που ήδη ανέρχονται στις 121.640, θα συνεχιστεί, με εξίσου ταχείς ρυθμούς, το επόμενο διάστημα.

Ενώ, θα υλοποιηθούν και νέοι κύκλοι του επιτυχημένου χρηματοδοτικού σχήματος, τόσο τον Δεκέμβριο, όσο και το 2021.

Η Κυβέρνηση αποδεικνύει, έμπρακτα, ότι βρίσκεται, και θα συνεχίσει να βρίσκεται, έγκαιρα στο πλευρό των επιχειρήσεων – και ιδίως των μικρών και μικρομεσαίων – παρέχοντάς τους ουσιαστική στήριξη, ώστε να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και να ανακάμψουν, όσο πιο γρήγορα γίνεται».