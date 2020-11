Υγεία - Περιβάλλον

Σε καραντίνα Θεοχάρης και Κόνσολας

Τι αναφέρεται σε ανακοινωση του Υπ. Τουρισμού για τα μέτρα που ελήφθσαν για την ηγεσία του Υπουργείου.

Σε προληπτική καραντίνα έχουν τεθεί ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης και ο υφυπουργός Τουρισμού Μάνος Κόνσολας, καθώς συνεργάτης του Υπουργείου, με τον οποίον είχαν συνεργασία την περασμένη εβδομάδα, διαγνώστηκε θετικός στον COVID-19.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, όλοι οι συμμετέχοντες φορούσαν μάσκα.

Οι κ. Θεοχάρης και Κόνσολας υπεβλήθησαν ήδη σε τεστ, τα οποία βρέθηκαν αρνητικά ενώ θα επαναλάβουν το τεστ στο τέλος της εβδομάδας.

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσει τεστ σε υπαλλήλους του Υπουργείου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινωση του Υπ. Τουρισμού, "έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα ενώ πραγματοποιήθηκε απολύμανση στο κτίριο του Υπουργείου Τουρισμού".