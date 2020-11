Οικονομία

“Εξοικονομώ - Αυτονομώ”: νέα αναβολή λόγω κορονοϊού

Σε ποια Περιφέρεια μετατέθηκε εκ νέου η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων. Πότε ξεκινά η νέα διορία.

Στις 20 Ιανουαρίου 2021, αντί για τις 9 Δεκεμβρίου 2020 που είχε ανακοινωθεί, μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Αυτό ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξαιτίας του γεγονότος ότι τα επιδημιολογικά στοιχεία ιδιαίτερα για την πόλη της Λάρισας εξακολουθούν να είναι αρνητικά.

Οι υπόλοιπες ημερομηνίες του προγράμματος σύμφωνα με το ΥΠΕΝ παραμένουν ως έχουν.