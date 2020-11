Πολιτική

Κορονοϊός: Εθελοντής στο ΕΣΥ και δεύτερος βουλευτής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει στην δήλωσή του ο βουλευτής, ο οποίος απέστειλε σχετική επιστολή και προς τον Πρόεδρο της Βουλής.

Εθελοντής στη διάθεση του ΕΣΥ δηλώνει ο βουλευτής της ΝΔ και αναισθησιολόγος Χρήστος Κέλλας, ενώ είχε προηγηθεί η δήλωση του βουλευτή του ΚΚΕ, Γιώργου Λαμπρούλη, ζητώντας απαλλαγή απο τα καθήκοντα του προκειμένου να ενταχθεί στο Νοσοκομείο Λάρισας.

Σε ανακοίνωσή του ο κ. Κέλλας, ο οποίος ήταν ο πρώτος βουλευτής που είχε νοσήσει από κορονοϊό και το είχε δηλώσει, τονίζει:

«Την ώρα που η πατρίδα μας δέχεται μια ασύμμετρη απειλή, χιλιάδες συμπολίτες μας νοσούν καθημερινά, συνάδελφοι υγειονομικοί υπερβάλλουν εαυτούς για να ανταποκριθούν στο έργο τους και τα νοσοκομεία πιέζονται σε μεγάλο βαθμό, θέτω τον εαυτό μου στην υπηρεσία του Συστήματος Υγείας.



Σε αυτό τον πόλεμο δεν περισσεύει κανείς. Υπέρτατη αξία η ανθρώπινη ζωή.



Αυτονόητο, ότι αποποιούμαι του δικαιώματος οποιασδήποτε αμοιβής».



Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, «ο Λαρισαίος πολιτικός, ενημέρωσε για την απόφασή του τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια, ενώ απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Κων/νο Τασούλα και τον Γραμματέα της Κ.Ο της ΝΔ κ. Σταύρο Καλαφάτη.



Άμεσα, θα έχει συνάντηση με τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ κ. Φώτη Σερέτη, σχετικά με την τοποθέτησή του στις δομές υγείας της πόλης μας, ως ιατρός αναισθησιολόγος».