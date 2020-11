Κοινωνία

Πανελλαδικές: Το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των αιτήσεων

Αναλυτικά οι προθεσμίες και οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας προς τους μαθητές.

Από την Τετάρτη 25 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, οι μαθητές των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων καλούνται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση για συμμετοχή στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021.

Η παραπάνω προθεσμία αφορά μόνο στους μαθητές. Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, οι απόφοιτοι θα υποβάλουν την αίτηση-δήλωση σε προθεσμία που θα οριστεί και θα ανακοινωθεί σε επόμενο στάδιο.

Ειδικά για φέτος, οι μαθητές θα υποβάλουν την αίτηση-δήλωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη σχολική τους μονάδα, η οποία και θα καταχωρισθεί ηλεκτρονικά.

Αναλυτικότερα, οι μαθητές θα βρουν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας (www.minedu.gov.gr), στον σύνδεσμο «Εξετάσεις» ή στην ιστοσελίδα του Λυκείου του, αναρτημένο το υπόδειγμα της αίτησης-δήλωσης. Αφού το «κατεβάσουν», αποθηκεύουν το αρχείο της αίτησης-δήλωσης στον υπολογιστή τους. Στη συνέχεια, τη συμπληρώνουν (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτει. Τέλος το αποστέλλουν συμπληρωμένο ηλεκτρονικά (με email) για ηλεκτρονική καταχώριση, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (25 με 30 Νοεμβρίου 2020) στο λύκειο που φοιτά.

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής, να τροποποιήσει την Α-Δ που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να στείλει νέα Α-Δ με την ένδειξη «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ζητώντας την τροποποίηση της προηγούμενης.

Σε επόμενο στάδιο και με νεότερες οδηγίες, ο μαθητής ή η μαθήτρια θα κληθεί ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, θα υπογράψει και θα παραλάβει ένα αντίγραφο της Α-Δ, το οποίο και θα πρέπει φυλάξει μέχρι το τέλος των εξετάσεων.

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες θα υποβάλλουν/αποστέλλουν την αίτηση-δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις από 25 ως 30 Νοεμβρίου στο λύκειό τους, χωρίς δικαιολογητικά, όπως όλοι οι μαθητές.

Σε μεταγενέστερο χρόνο, οι εν λόγω μαθητές θα υποβάλουν στα λύκειά τους επιπλέον αίτηση η οποία θα εκφράζει την επιθυμία τους για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Κατά την ίδια προθεσμία (25 με 30 Νοεμβρίου), οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), εκτός από την αίτηση-δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν-αποστέλλουν με mail και σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

Όπως ενημέρωσε σχετικά το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μαθητές, θα γίνει προσπάθεια τα λύκεια να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ή με mail με τους μαθητές και να τους ενημερώσουν για τη διαδικασία της αίτησης-δήλωσης. Για τυχόν απορίες, οι μαθητές θα απευθύνονται τηλεφωνικά ή με mail στα λύκειά τους.

Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, του Λιμενικού Σώματος και της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό, αργότερα και σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.

Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), θα πρέπει να αποκτήσουν πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων, σύμφωνα με εγκύκλιο που αναμένεται αργότερα. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα αίτηση-δήλωση. Αν ωστόσο κάποιος από τους μαθητές/ριες με σοβαρές παθήσεις δεν είναι σίγουρος για τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να υποβάλει τώρα αίτηση-δήλωση και στην πορεία να αποφασίσει αν θα συμμετάσχει ή όχι στις πανελλαδικές εξετάσεις.