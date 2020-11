Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Βαρύ το φορτίο του ιού στην βόρεια Ελλάδα

Νέα έκκληση για την τήρηση των μέτρων. Ποια είναι η κατάσταση στην χώρα. Τι είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς για την άρση των μέτρων.

«Η πανδημία covid-19 ξεπερνάει πλέον τις 59 εκατομμύρια διαγνώσεις ενώ ο ρυθμός διαγνώσεων σταθεροποιήθηκε περίπου στις 650 χιλιάδες ανά ημέρα, σε παγκόσμια κλίμακα» σημείωσε ο καθηγητής Iατρικής και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης κατά την ενημέρωση για την εξάπλωση του κορονοϊού στη χώρα μας.

«Ο αριθμός των ατόμων που καταλήγουν από Sars-cov2 βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο από την αρχή της πανδημίας, με περισσότερους από 11 χιλιάδες θανάτους ανά ημέρα» προσέθεσε.

«Στην Ευρώπη η επιδημία έχοντας φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή της πανδημίας με 15,5 εκατομμύρια διαγνώσεις, πλέον δείχνει κάποια σημάδια υποχώρησης με τον ρυθμό των νέων διαγνώσεων να φαίνεται ότι υποχωρεί σταδιακά» επισήμανε ο κ. Μαγιορκίνης αναφέροντας ενδεικτικά τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, ως χώρες στις οποίες οι νέες διαγνώσεις έχουν υποχωρήσει ή σταθεροποιηθεί. «Σε όλες τις χώρες ο αριθμός των θανάτων παραμένει υψηλός. Σε επίπεδα 3-4 χιλιάδες ανά ημέρα συνολικά στην Ευρώπη και λογικά θα ακολουθήσει την τάση της πτώσης των διαγνώσεων σε 10-14 ημέρες» τόνισε το μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων.

«Όσον αφορά την επιδημία στην Ελλάδα, υπάρχουν ενδείξεις μείωσης των ενεργών κρουσμάτων» υπογράμμισε ο κ. Μαγιορκίνης. Όσον αφορά τα τεστ και τα διαγνωσμένα κρούσματα που προκύπτουν από αυτά, ο κ. Μαγιορκίνης σημείωσε ότι «φαίνεται ότι υπάρχει μείωση θετικότητας περίπου στο 50% σε σχέση με την προηγούμενη Δευτέρα».

«Η μείωση είναι ιδιαίτερα αισθητή στα μεγάλα αστικά κέντρα, την Αττική και την Θεσσαλονίκη, κάτι που υποδεικνύει ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στην προσήλωση στα μέτρα στην υπόλοιπη Ελλάδα» τόνισε ο καθηγητής. «Το φορτίο παραμένει, ωστόσο, εξαιρετικά βαρύ στα βόρεια της χώρας με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη» αλλά και σε αρκετές περιφέρειες της βορείου Ελλάδας καθώς και τη Θεσσαλία, είπε ο κ. Μαγιορκίνης.

«Συνολικά, η Αττική την προηγούμενη εβδομάδα έδειξε σαφή σημάδια μικρής βελτίωσης, το ίδιο όμως και η Θεσσαλονίκη» σημείωσε ο καθηγητής, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι «είναι αρκετά νωρίς για να βγάλουμε σαφή συμπεράσματα». «Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να τονίσουμε ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά σοβαρή και η τήρηση των μέτρων είναι απαραίτητη για την έξοδο από το lockdown, όποτε γίνει αυτό» δήλωσε εμφατικά το μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων.

«Πρέπει να είμαστε σαφείς ότι η απόφαση για την άρση των μέτρων θα αποφασιστεί από την Κυβέρνηση με βάση τις εισηγήσεις των ειδικών», είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς, συμπληρώνοντας ότι όλοι αντιλαμβάνονται και την αγωνία ανθρώπων της αγοράς για την λειτουργία των καταστημάτων την περίοδο των εορτών.





Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας είπε ότι σε ορισμένες περιοχές, κυρίως της βόρειας Ελλάδας, υπάρχει θέμα τήρησης των μέτρων, όπως προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα, από μερίδα των πολιτών, λέγοντας ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις και στην διάρκεια που θα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα.





Παράλληλα, έκανε έκκληση σε όλους για πιστή τήρηση των μέτρων, ενώ ευχαρίστησε τους πολίτες που ακολουθούν πιστά τους υγειονομικούς κανόνες.