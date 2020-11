Κόσμος

Ο Κωνσταντίνος Φίλης στον ΑΝΤ1 για τον νέο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο Άντονι Μπλίνκεν που φέρεται ως ο διάδοχος του Μάικ Πομπέο και τι θα σηματοδοτήσει η παρουσία του για την Ελλάδα.