Αθλητικά

Super League: Ξέσπασε στον Βόλο ο ΟΦΗ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από 62 ημέρες και έξι παιχνίδια χωρίς νίκη οι Κρητικοί πανηγύρισαν "διπλό" στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Με πρωταγωνιστή τον Ντε Γκούζμαν και με παίκτη παραπάνω από το 30ο λεπτό ο ΟΦΗ πήρε το τρίποντο με 1-4 κόντρα στον πολύ καλό Βόλο και έβαλε τέλος σε ένα σερί κακών αποτελεσμάτων.

Η ομάδα του Γιώργου Σίμου βρήκε γκολ από τέσσερις διαφορετικούς ποδοσφαιριστές (Ντε Γκούζμαν, Σαρδινέρο,Νέιρα και Στάρζεον), ενώ προσωρινές ελπίδες στους γηπεδούχους έδωσε ο Δημόπουλος που μείωσε σε 1-2 με κεφαλιά.

Η επικράτηση των Κρητικών κόντρα στον Βόλο, ανεβάζει τον ΟΦΗ στους εννέα βαθμούς σε έξι παιχνίδια και κρατάει την ομάδα του Άνχελ Λόπες στους 12 με οχτώ παιχνίδια.

Ισορροπημένο παιχνίδι με πάρα πολλές ευκαιρίες και απ’ τις δύο ομάδες. Στο πρώτο ημίωρο ο Βόλος έχασε τρομερές ευκαιρίες με τους Μαρτίνες (2’), Δουβίκα (17’, ανάποδο «ψαλίδι», ελάχιστα άουτ), την ώρα που ο ΟΦΗ απείλησε στο 15’ με το σουτ του Στάρτζεον.

Στο 30’ ο Σαρδινέρο έφυγε σε τετ-α-τετ κι ανατράπηκε εκτός περιοχής από τον Σάντσες, ο οποίος αποβλήθηκε (σωστά) με απευθείας κόκκινη από τον Καραντώνη. Ο ΟΦΗ εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική υπεροχή του και στο 39’, πήρε «κεφάλι» στο σκορ με κοντινή προβολή στο δεύτερο δοκάρι.

Ο Βόλος δεν τα... παράτησε στο δεύτερο ημίχρονο και μολονότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο μπήκε πολύ δυνατά κι έχασε μεγάλες ευκαιρίες με τους Δουβίκα (51’) και Περέα (54’).

Στο 67’ ακυρώθηκε γκολ του Σαρδινέρο ως οφσάιντ, κατόπιν χρήσεως και του VAR. Ωστόσο, 13 λεπτά αργότερα ο Αργεντινός πήρε το... αίμα του πίσω, όταν από κάθετη πάσα του Νέιρα, έφυγε στο τετ-α-τετ και πλάσαρε κάνοντας το 2-0 για τον ΟΦΗ.

Κι αυτό το γκολ εξετάστηκε από το VAR, το οποίο όμως αυτή τη φορά απεφάνθη πως ήταν κανονικό και οι Κρητικοί πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων.

Στο 84’ ο Δημόπουλος με κεφαλιά μείωσε σε 1-2 κι έβαλε ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι, όμως τρία λεπτά αργότερα ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Νέιρα στο 88’. Για έρθει και ένα τέταρτο γκολ από τον Στάρτζεον στο δεύτερο λεπτό των καθυσυτερήσεων, που «σφράγισε» το σπουδαίο «διπλό» των Κρητικών.

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ (Α. Λόπεθ): Γκαραβέλης, Φερράρι, Σάντσες, Κολόμπο, Κιάκος (79’ Μπαρτόλο), Μπαριέντος, Μαρτίνες (33’ Δημόπουλος), Γκουαροτσένα, Δουβίκας (89’ Γέντρισεκ), Περέα (79’ Νίνης), Ουάρντα.

ΟΦΗ (Γ. Σίμος): Σωτηρίου, Ουές, Διαμαντής, Γιαννούλης, Κοροβέσης (46’ Λυμπεράκης), Στάρτζεον, Νέιρα (90'+3' Γιάννου), Σαρδινέρο, Γρίβας (89’ Σακόρ), Μεγιάδο, Ντε Γκουζμάν (90'+3' Μπαλογιάννης).