Κοινωνία

Αυτόπτες μάρτυρες για δυστύχημα στη Γλυφάδα αναζητά η οικογένεια του θύματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση της οικογένειας για το μοιραίο τροχαίο που στοίχισε την ζωή στην 38χρονη.

(εικόνα αρχείου)

Πληροφορίες και αυτόπτες μάρτυρες για το τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 38χρονη το απόγευμα του Σαββάτου, στην Γλυφάδα, αναζητούν συγγενείς του θύματος.

Η άτυχη γυναία ήταν συνεπιβάτιδα σε μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ένας 36χρονος. Κάποια στιγμή ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής με αποτέλεσμα αυτή να εκτραπεί από την πορεία της.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 16.00 το απόγευμα του Σαββάτου στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο γκολφ Γλυφάδας.

«Παρακαλώ, ψάχνουμε αυτόπτες μάρτυρες του δυστυχήματος με μηχανακι, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο γκολφ Γλυφάδας, το Σαββατο 21/11, μεταξύ 16:00-17:00, στο οποίο έφυγε η Ναταλία μας.. καθαρά για ενημέρωση της οικογένειας, καθώς το πόρισμα της τροχαίας θα αργήσει.. παρακαλώ κοινοποιήστε το, (μήπως βγάλουμε άκρη..)», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας.