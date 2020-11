Κόσμος

Έκρυβε το πτώμα της μητέρας του για να παίρνει τη σύνταξη

Πως έφθασαν οι Αρχές στην μακάβρια αποκάλυψη.

Ένας 67χρονος Σλοβένος συνελήφθη, επειδή έκρυβε για χρόνια το πτώμα της μητέρας του, προσποιούμενος ότι ήταν ζωντανή προκειμένου να παίρνει τη σύνταξή της.

Την αστυνομία ειδοποίησαν συγγενείς της γυναίκας, που θα ήταν ηλικίας 97 ετών, καθώς κατήγγειλαν ότι δεν μπορούσαν να τη δουν ή να την επισκεφθούν παρά τα επανειλημμένα αιτήματά τους.

«Η αστυνομία ανακάλυψε τη σορό της σε ένα διαμέρισμα στη Λιουμπλιάνα. Ο θάνατός της είχε προφανώς επέλθει πριν από αρκετά χρόνια», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Τόμαζ Τομάζεβιτς, στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν καθοριστεί προς το παρόν ούτε η ακριβής ημερομηνία. Σύμφωνα με τον ιστότοπο 24ur, ήταν πριν από 6 χρόνια, ενώ ένα άλλο τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε πως κανείς δεν την είχε δει ζωντανή από το 2011.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου, ο γιος του θύματος έλεγε ψέματα στους συγγενείς τους, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα του δεν ήθελε να τους δει.

Όλα αυτά τα χρόνια, πλαστογραφούσε την υπογραφή της για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.