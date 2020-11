Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πόσο σοβαρά είναι τα συμπτώματα στα παιδιά

Μεγάλη έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αναπάντεχο εύρημα.

Η μεγάλη πλειονότητα των παιδιών που μολύνονται από τον κορονοϊό, έχουν ήπια μόνο συμπτώματα, ενώ το 7% πιο σοβαρά, σύμφωνα με επιστημονική έρευνα σε επτά νοσοκομεία παίδων των ΗΠΑ.

Η έρευνα, η μεγαλύτερη του είδους της μέχρι σήμερα, δίνει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της λοίμωξης Covid-19 στα παιδιά.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, παρόλο που ο κορονοϊός έχει αναπνευστικά συμπτώματα και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευμονία, η μελέτη δείχνει ότι τα παιδιά με αναπνευστικές παθήσεις δεν αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να κολλήσουν τον ιό και μάλιστα όσα έχουν άσθμα, έχουν μικρότερη πιθανότητα να μολυνθούν.

Από τα σχεδόν 136.000 παιδιά που έκαναν τεστ για τον κορονοϊό SARS-CoV-2 έως τον Σεπτέμβριο στα επτά νοσοκομεία (σε Φιλαδέλφεια, Σινσινάτι, Κολοράντο, Σιάτλ, Σεντ Λούις κά), το 4% βγήκε θετικό. Από αυτά τα παιδιά που μολύνθηκαν, μόνο το 6,7% εμφάνισε σοβαρότερη μορφή της Covid-19 (με συμπτώματα αναπνευστικά, καρδιαγγειακά κά) και χρειάστηκαν εισαγωγή στο νοσοκομείο.

Από αυτά τα παιδιά που αρρώστησαν πιο σοβαρά, το 27% χρειάστηκαν τελικά εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και το 9% μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Μόνο οκτώ παιδιά πέθαναν (ποσοστό θνητότητας 0,15% στο σύνολο των κρουσμάτων) και από αυτά τα περισσότερα είχαν πολλαπλά υποκείμενα νοσήματα.

Μεγαλύτερο κίνδυνο για εκδήλωση σοβαρότερων συμπτωμάτων είχαν τα παιδιά από φυλετικές/εθνοτικές μειονότητες (αφροαμερικανοί, ισπανόφωνοι, ασιάτες κά), εκείνα με ηλικία κάτω του ενός έτους ή άνω των 12, καθώς επίσης όσα είχαν άλλα χρόνια προβλήματα υγείας, όπως καρκίνο ή διαβήτη.