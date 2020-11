Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Απαραίτητη συνθήκη για να διατηρήσουμε τον αυτοέλεγχο μας, είναι να τα βρούμε με τον εαυτό μας.

ΚΡΙΟΣ

Η πρωινή ηρεμία και σιωπηλή σας κατάσταση ίσως να προβληματίσει όλους αυτούς που γνωρίζουν πολύ καλά τη δραστήρια και αεικίνητη φύση σας. Κατά τις απογευματινές ώρες όμως η άποψή τους μέλλει να αλλάξει καθώς αναλαμβάνετε δυναμικά τα ηνία της ζωής σας έτοιμοι να διευθετήσετε και να προγραμματίσετε όλα αυτά που συλλογιστήκατε. Τα ερωτικά σας θέλετε να τα κρατάτε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και προφανώς θα έχετε τους λόγους σας…

ΤΑΥΡΟΣ

Η ηρεμία με την οποία σχεδόν πάντοτε αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις που εξελίσσονται τις περισσότερες φορές με γοργούς ρυθμούς γύρω σας είναι αυτή που σας δίνει και ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Η φαινομενική απραξία σας σήμερα κρύβει έναν λεπτομερή και συνετό προγραμματισμό της δράσης σας που πολλοί θα ζηλεύανε. Η μέρα σας φέρνει αντιμέτωπους με ενδόμυχες επιθυμίες που θα μπορούσατε να πραγματοποιήσετε με τη βοήθεια και την ουσιαστική στήριξη του συντρόφου σας… που είναι βέβαιη.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ίσως κάποια καινούρια γνωριμία σήμερα αναπτερώσει τις ελπίδες σας για την βελτίωση των οικονομικών σας που θα μπορούσε να συμβεί με μια ταυτόχρονη βελτίωση των εργασιακών σας συνθηκών. Οι εξελίξεις και οι ανακατατάξεις προβάλουν τις ικανότητές σας. Κάτι τέτοιο σίγουρα μπορεί να σας δώσει τη σιγουριά που ψάχνετε στα εργασιακά. Στα ερωτικά σας αν έχετε την αίσθηση ότι κάτι καινούριο έρχεται, προφανώς και δεν θα διαψευστείτε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Τα σχέδια σας σχετικά με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας σας φαίνονται να παίρνουν σάρκα και οστά και προφανώς αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να σας αφήσει αδιάφορο. Η σημερινή μέρα σας φέρνει στο κέντρο των εξελίξεων καθώς αναμένεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Οι ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη είναι εδώ σήμερα και καλό θα ήταν να μη μείνετε άπραγοι. Στα ερωτικά σας υπάρχει ένα μυστήριο που σας εξιτάρει…

ΛΕΩΝ

Κανείς δεν θα μπορούσε να πει ότι η μέρα σήμερα είναι αδιάφορη για σας καθώς μετά από ένα διάστημα περισυλλογής τώρα επιτέλους έρχεται η στιγμή να βάλετε σε εφαρμογή τα σχέδια και τα δημιουργικά σας όνειρα. Η εργασιακή σας καθημερινότητα έχει σίγουρα κάποιες δυσκολίες που όμως μπορείτε άνετα να τις διευθετήσετε. Ερωτικά ευνοείστε ιδιαίτερα αυτή την εποχή μα ειδικά σήμερα θα μπορούσατε να δείτε να πραγματοποιούνται κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Τα επαγγελματικά σας αποτελούν πάντα ένα ζήτημα για το οποίο προβληματίζεστε και η αλήθεια είναι ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών σας έκαναν να καταβάλετε μεγάλες προσπάθειες και να αφιερώσετε πολύ από τον χρόνο σας ώστε να έχετε τα πάντα σε απόλυτο έλεγχο. Σήμερα έχετε πραγματικά την ευκαιρία μέσα από τις επαφές με τους συνεργάτες σας να αποδείξετε την αξία σας. Το ίδιο καλό κλίμα μπορείτε να έχετε και στην επικοινωνία με το ταίρι σας… γεφυρώνοντας τις αντιθέσεις.

ΖΥΓΟΣ

Τα εργασιακά θέματα δεν σταματούν να σας απασχολούν και να σας προβληματίζουν καθώς νοιώθετε ότι έχετε φτάσει σε ένα αδιέξοδο και πρέπει οπωσδήποτε κάτι να σκεφτείτε για να επανέλθετε στην σταθερότητα. Εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας σήμερα και θα δείτε πως θα σας το ανταποδώσει με τονωτικές ανάσες στα οικονομικά σας. Η σχέση με το ταίρι σας απασχολεί εξίσου τη σκέψη σας… μα τα πάντα είναι θέμα χρόνου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Κάτι φαίνεται να αλλάζει σήμερα δίνοντας μια ευχάριστη νότα στη μέρα σας και αυτό σας κάνει να ξαναβρίσκετε το κέφι σας. Η αλλαγή κλίματος εντοπίζεται κυρίως στα ερωτικά σας που μετά από ένα διάστημα αμφισβητήσεων και αμφιβολιών ο χρόνος επιτέλους σας δικαιώνει. Η ευτυχία είναι στιγμές για σας και το ταίρι σας που εντοπίζονται διάσπαρτες στην σημερινή σας μέρα… χαλαρώστε και απολαύστε τις.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Οι ήρεμες στιγμές που περνάτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα είναι ανεκτίμητες σήμερα. Παρόλο που αισθάνεστε ότι υπάρχουν κάποια σημεία που δεν έχετε ακόμη διευκρινίσει, όπως ενέργειες παρασκηνιακές που σας αφορούν, καλύτερα να μην ασχοληθείτε σήμερα με αυτό. Εξάλλου τίποτα δεν μένει κρυφό για πάντα. Μάλλον γίνεται πάντα γνωστό όταν είναι η κατάλληλη στιγμή του. Τα ερωτικά δεν σας προβληματίζουν ιδιαίτερα σήμερα αντιθέτως σας εκπλήσσουν … ευχάριστα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Ο τρόπος της επικοινωνιακής σας τακτικής των τελευταίων ημερών θα μπορούσε σήμερα να αποδώσει καρπούς στις επαγγελματικές σας συμφωνίες. Η σημερινή μέρα δικαιώνει τις προσπάθειές σας και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσατε να το αισθανθείτε άμεσα στον κρίσιμο τομέα των επαγγελματικών όπου τώρα πια μπορείτε να ελπίζετε σε μια ανάπτυξη. Στα αισθηματικά σας σήμερα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε λύνοντας τις όποιες παρανοήσεις που θα μπορούσαν στις επόμενες μέρες να μετατραπούν σε… εντάσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Οι φίλοι είναι για σας πολύτιμοι και πραγματικά είναι στιγμές που σκέφτεστε πόσο άδεια θα ήταν η ζωή σας χωρίς τους έμπιστους αγαπημένους συντρόφους σας. Η σημερινή μέρα θα ήταν κατάλληλη για μια συζήτηση εκ βαθέων στα πλαίσια μιας φιλικής κουβέντας ακόμα και από την ασφαλή απόσταση της τηλεπικοινωνίας. Τα προβλήματα σας ίσως όταν εκφράζονται να βρίσκουν απαντήσεις και ενδεχόμενες λύσεις από τους ανθρώπους που σας αγαπούν και σας νοιάζονται πραγματικά…

ΙΧΘΥΣ

Με θέματα οικονομικά και εργασιακά θα μπορούσατε να ασχοληθείτε σήμερα που οι συνθήκες είναι κατάλληλες έτσι ώστε να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα. Αν έχετε σκοπό να αξιώσετε μια νέα θέση εργασίας σήμερα θα μπορούσατε να την διεκδικήσετε. Στο μόνο σημείο που θα έπρεπε να δείξετε λίγη επιπλέον προσοχή και μεγαλύτερη συγκέντρωση είναι στον τρόπο που θα εκφραστείτε. Θυμηθείτε πως δεν επικοινωνούν όλοι διαισθητικά… Το ταίρι σας αποτελεί πραγματική αξία για σας… αρκεί να είστε σίγουροι όμως ότι το αξίζει.

Πηγή: astrologos.gr