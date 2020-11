Τοπικά Νέα

Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση με μολότοφ στο ΑΤ Συκεών

Τι αναφέρει στην ανακοίνωση της η ομάδα που ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

Την ευθύνη για την επίθεση με βόμβες μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα Συκεών στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα της επετείου για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ανέλαβε η ομάδα «Σταγόνες του Νοέμβρη».

Με κείμενο της που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα που φιλοξενεί απόψεις του αντιεξουσιαστικού χώρου, υποστηρίζει ότι η επίθεση έγινε λόγω των έκτακτων μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ για τον εορτασμό της επετείου και της απαγόρευσης των συγκεντρώσεων.

Να σημειωθεί ότι από την επίθεση δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη.