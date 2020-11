Κοινωνία

Συλλήψεις για κατοχή περίπου έξι κιλών κάνναβης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν τα σπίτια τους ως χώρους αποθήκευσης ναρκωτικών.

Ποσότητα κάνναβης, που φθάνει περίπου τα έξι κιλά, βρήκαν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας στην κατοχή ενός 62χρονου και μίας 48χρονης, που συνελήφθησαν σε περιοχή της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών, αξιοποιώντας στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει για την υπόθεση, πραγματοποίησαν έρευνες στα σπίτια του 62χρονου και της 48χρονης, όπου βρήκαν, μεταξύ άλλων, περίπου έξι κιλά κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, 73 ναρκωτικά δισκία, δύο ζυγαριές ακριβείας, καθώς και αντικείμενα σχετικά με την συσκευασία ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, σε βάρος του 62χρονου εκκρεμούσαν τρεις καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς και του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, για φοροδιαφυγή, πλαστογραφία και διακεκριμένη περίπτωση κλοπής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση, αφού, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 62χρονος και η 48χρονη χρησιμοποιούσαν τα σπίτια τους ως χώρους αποθήκευσης ναρκωτικών.