Κοινωνία

Προφυλακιστέος ο 27χρονος τζιχαντιστής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άλλαξε την απολογία του στην ανακρίτρια. Τι υποστηρίζει τώρα ο κατηγορούμενος.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 27χρονος από τη Συρία που φέρεται να έχει παραδεχθεί στους αστυνομικούς ότι ανήκε στις τάξεις του ISIS.

Ο 27χρονος πήρε πίσω την αρχική του ομολογία και υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ότι δεν έχει σχέση με τα όσα του αποδίδουν οι διωκτικές αρχές, αλλά αναγκάστηκε να ομολογήσει για να γλιτώσει από βασανιστήρια.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα μετά από μια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στην ανοικτή δομή φιλοξενίας στον Ελαιώνα. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εδώ και ένα χρόνο είχαν πληροφορίες πως σχετίζεται με φρικαλεότητες των μαχητών του ισλαμικού κράτους. Μάλιστα, στους αστυνομικούς φέρεται να είχε παραδεχθεί ότι είναι ο άνδρας που φαίνεται σε βίντεο να συμμετέχει σε ομαδική δολοφονία αιχμαλώτων.

Ο 27χρονος είχε εισέλθει στη χώρα το 2018 μαζί με τη σύζυγο και τα πέντε παιδιά τους και είχε ζητήσει να του δοθεί άσυλο ως διωκόμενος από τη Συρία.

Οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα και κρίθηκε προφυλακιστέος.