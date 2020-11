Πολιτισμός

Βρέθηκε το σπίτι του Χριστού στη Ναζαρέτ;

Ποια τα στοιχεία που δείχνουν ότι ίσως και να πρόκειται για την οικία που μεγάλωσε ως παιδί ο Ιησούς Χριστός...

Μπροστά σε μια σπουδαία ανακάλυψη βρέθηκε μια ομάδα ερευνητών, με επικεφαλής τον καθηγητή Κεν Νταρκ. Όπως υποστήριξε ο ίδιος, μιλώντας στο CBS, δεν αποκλείεται να ήρθε στο "φως" το σπίτι όπου μεγάλωσε ως παιδί ο Ιησούς Χριστός.

Πρόκειται για μία κρύπτη που χρονολογείται στον 1ο αιώνα μ.Χ και ανακαλύφθηκε κάτω από ένα μοναστήρι στην Ναζαρέτ, κοντά στον ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

«Δεν πρόκειται να βρούμε μια επιγραφή που να λέει ότι αυτό είναι το σπίτι του Ιησού» παραδέχεται ο καθηγητής Αρχαιολογίας και Ιστορίας του Reading University της Αγγλίας, δημοσιεύοντας μάλιστα και φωτογραφίες από το χώρο, ωστόσο τα στοιχεία που υπάρχουν δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για το σπίτι της Αγίας Οικογένειας και ο τόπος του Ευαγγελισμού της Παναγίας.

Η κρύπτη αυτή είναι σχεδόν σίγουρο πως αποτελούσε οικογενειακή κατοικία. Ήταν κατασκευασμένος με ιδιαίτερη τεχνογνωσία, γεγονός που συνάδει με την ιδιότητα του Ιωσήφ ως «τέκτονα», που του αποδίδεται στην Καινή Διαθήκη. Ακόμη, στην τοποθεσία όπου βρίσκεται το μοναστήρι βρισκόταν κάποτε η λεγόμενη εκκλησία της «Θρέψης», όπως ήταν γνωστή κατά τον 4ο μ.Χ. αιώνα, λόγω του γεγονότος πως οι προσκυνητές θεωρούσαν ότι είχε χτιστεί πάνω από μια κρύπτη όπου ανετράφη κάποιος νεαρός προφήτης. Από την άλλη, η κοντινή στο σημείο εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου θεωρείται πως έχει χτιστεί ακριβώς στο σημείο όπου έλαβε χώρα το γεγονός του Ευαγγελισμού, όπως παραδίδεται από τις Γραφές.

Η κρύπτη ανακαλύφθηκε το 1880 και έκτοτε δεν είχε κανείς ασχοληθεί μαζί της. Πλέον, αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο Reading έχουν μετατρέψει την κρύπτη αυτή σε χώρο μελέτης και ερευνών.«Μπορεί να μην μάθουμε ποτέ εάν ο χώρος πρόκειται πράγματι για την κατοικία όπου ο Ιησούς πέρασε την παιδική του ηλικία», σχολίασε ο Κεν Νταρκ.

«Παρόλα αυτά, είναι ένα ενδεχόμενο που δεν αποκλείουμε. Όντας αρχαιολόγοι, δεν επινοούμε φανταστικές ιστορίες αλλά δουλεύουμε βάσει στοιχείων, και ό,τι έχουμε μέχρι στιγμής στα χέρια μας είναι πειστικό και έχει συνοχή», προσέθεσε.

Πάντως, οι μοναχές του μοναστηριού που βρίσκεται από πάνω ξεναγούν ήδη τον κόσμο στην κρύπτη αυτή, εξηγώντας τους τα στοιχεία που οδήγησαν τον Κεν Νταρκ σε αυτή την υπόθεση:

ΠΗΓΗ: CBS NEWS