Υγεία - Περιβάλλον

Ηλίας Μόσιαλος: H σύγκριση των εμβολίων για τον κορονοϊό (εικόνες)

Ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του LSC συγκρίνει την αποτελεσματικότητα των τριών εμβολίων, το κόστος, αλλά και τη δυνατότητα παραγωγής και διαθεσιμότητας δόσεων.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του London School of Economics Ηλίας Μόσιαλος, αναφέρεται στα τρία εμβόλια, της Pfizer, της Moderna και της Astra Zeneca που πρόκειται να κυκλοφορήσουν σύντομα.

Ο Ηλίας Μόσιαλος συγκρίνει την αποτελεσματικότητα των τριών εμβολίων, το κόστος, αλλά και τη δυνατότητα παραγωγής και διαθεσιμότητας δόσεων σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εταιρειών.