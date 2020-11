Συνταγές

Πίτα σκεπαστή με γύρο από τον Πέτρο Συρίγο

Παραλλαγές με χοιρινό και κοτόπουλο και μυστικά για να απογειώσετε την γεύση, παρουσιάζει ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”.