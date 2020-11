Κοινωνία

Dj Decibel: η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση της συζύγου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με πόνο ψυχής έγραψε λίγα αποχαιρετηστήρια λόγια...

Συγκίνηση προκαλούν τα όσα γράφει σε ανάρτησή της στο facebook η σύζυγος Δημήτρη Μπέλλου, γνωστού ως Dj Decibel που «έφυγε» άδικα σε ηλικία 39 ετών, μετά από μάχη που έδωσε στη ΜΕΘ, καθώς είχε νοσήσει από κορονοϊό

Η σύζυγος του Δημήτρη Μπέλλου και μητέρα των δυο παιδιών του, με πόνο ψυχής, έγραψε τα παρακάτω αποχαιρετηστήρια λόγια:

«Τι μπορώ να σου πω... τι μπορεί να ελαφρύνει τον πόνο μου αγάπη μου... μέσα σε 4 χρόνια μου χάρισες 2 αγγελούδια... τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου... τις πιο δυνατές στιγμές και έτσι ξαφνικά μια μέρα μας αφήνεις... δε σε κατηγορώ ξέρω πολύ καλά πόσο πάλεψες για να γυρίσεις σε μας... ξέρω πως ακόμη και ο θεός ζήλεψε που σε είχα δίπλα μου... εγώ θα κρατήσω τον όρκο μου θα μεγαλώσω τα παιδιά μας με το καλύτερο τρόπο που μπορώ και θα ναι υπερήφανες που σε είχαν πατέρα... ήσουν ο καλύτερος φίλος, άντρας, πατέρας, αδερφός, γιος που θα μπορούσε να χε ο καθένας μας... μα πάνω απ' όλα ο Dj της καρδιάς μας DECIBEL!!

Για μας ζεις αιώνια... Σε αγαπάμε εγώ, η Μάρθα μας και η Δήμητρα μας!! Θεέ μου να μου τον προσέχεις...».