O “Γολγοθάς” με τους φόρους: Ποιοι παγώνουν, ποιοι πληρώνονται

Το άγχος της Εφορίας. Στα σκαριά νέα ρύθμιση 120 δόσεων. Στο τραπέζι η διεύρυνση και επεκτάσεις μέτρων ελάφρυνσης με φόντο την πανδημία. Τριπλό φορο-βάρος τον Δεκέμβριο.

Μεγάλες σκοτούρες φέρνει το τέλος του μήνα σε εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους, οι οποίοι ενώ βρίσκονται σε καθεστώς εκτεταμένων, αν όχι καθολικών, περιορισμών των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, πρέπει να πληρώσουν κανονικά τις τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις σε φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ.

Οι fast track διαδικασίες έγκρισης και εκταμίευσης των κονδυλίων του τέταρτου κύκλου επιστρεπτέας προκαταβολής δίνουν ανάσα, αλλά εάν το γενικό απαγορευτικό επεκταθεί δραστικά, εάν περάσουμε σε εναλλαγές μισάνοιχτης και κλειστής οικονομίας, εάν οι περιορισμοί δίνουν το παρών έως την άνοιξη, το οικονομικό επιτελείο εκ των πραγμάτων θα χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.

Από τις χθεσινές δηλώσεις του Χρήστου Σταϊκούρα προκύπτει ότι το ενδεχόμενο μιας νέας ρύθμισης οφειλών ακόμα και σε 120 δόσεις κάθε άλλο παρά μπορεί να αποκλειστεί, αλλά οι όποιες αποφάσεις τοποθετούνται το πρώτο τρίμηνο του 2021, σε συνάρτηση πάντα με τις υγιειονομικές εξελίξεις.

Έτσι, με εξαίρεση τον ΦΠΑ του Νοεμβρίου, ο οποίος έχει παγώσει για τους πληττόμενους και μεταφέρεται για τον Απρίλιο του 2021 όπως και οι φόροι του πρώτου lockdown, οι λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις τρέχουν κανονικά. Το ίδιο αναμένεται να επαναληφθεί και τον Δεκέμβριο, όταν ένας νέος κύκλος επιστρεπτέας προκαταβολής τουλάχιστον 800 εκατ. ευρώ αναμένεται να πέσει στην οικονομία. Ένα μέρος αυτών των 800 εκατ. ευρώ αναμένεται πως θα επιστρέψει στον προϋπολογισμό ως έσοδα…

Τον Δεκέμβριο, εκτός από φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, στον λογαριασμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων μπαίνουν και τα τέλη κυκλοφορίας του 2021, η προθεσμία εξόφλησης των οποίων θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι θα παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου.

Η απόφαση να μην παγώσουν οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν του ΦΠΑ, ελήφθη από το οικονομικό επιτελείο με γνώμονα την ανάγκη να διασφαλιστεί μια έστω και ουσιαστικά μειωμένη ροή εσόδων στον προϋπολογισμό. Επιπρόσθετα, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, περίπου 4,8 εκατομμύρια φορολογουμένων δεν έχουν πληγεί οικονομικά στο ελάχιστο από την πανδημία. Μεταξύ αυτών, 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, 900.000 δημόσιοι υπάλληλοι και περίπου το 40% της οικονομίας, το οποίο συνεχίζει να δουλεύει κανονικά αν όχι πολλαπλάσια όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία.

Σε αυτούς επί της ουσίας ποντάρει το υπουργείο Οικονομικών για την τροφοδότηση των εσόδων.

Υπάρχει όμως και το υπόλοιπο 60% που έχει κατεβασμένα ρολά ή ανοιχτό μαγαζί με ελάχιστο τζίρο. Τα μέτρα στήριξης τα οποία έχουν ήδη ληφθεί (επιστρεπτέα, «κούρεμα» ενοικίων, αναστολές συμβάσεων…) δεν αποκλείεται να διευρυνθούν περαιτέρω, ενώ η επέκτασή τους θεωρείται δεδομένη.

Στον προϋπολογισμό του 2021 έχουν υπολογιστεί πρόσθετα μέτρα 7,5 δισ. ευρώ, τα οποία δεν έχουν διευκρινιστεί . Αρμόδιες πηγές δεν αποκλείουν για παράδειγμα πρόσθετα μέτρα στήριξης για τον κλάδο της εστίασης, ο οποίος «δύσκολα θα ανοίξει για αρκετές μέρες τον Δεκέμβριο».

Το 2021 άλλωστε θεωρείται παραπάνω από πιθανό να δημιουργηθεί η ανάγκη νέας ρύθμισης χρεών στην εφορία σε βάθος δεκαετίας καθώς εκτός από τα συσσωρευμένα χρέη της πανδημίας, θα πρέπει να αρχίσουν να εξοφλούν και φόρους που «πάγωσαν», παρατάθηκαν και στο τέλος θα διπλώσουν με όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις.





