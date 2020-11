Η απάντηση του Τζόνσον σε 8χρονο για τον Άγιο Βασίλη και τον κορονοϊό (εικόνες)

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έδωσε στην δημοσιότητα και το γράμμα που του έστειλε ο μικρός Μόντι.

Η πανδημία του κορονοϊού δεν θα σταματήσει τον Άγιο Βασίλη και θα καταφέρει να παραδώσει τα δώρα του στα παιδιά, διαβεβαίωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον σε επιστολή του που δημοσιεύθηκε σήμερα, στην οποία επικαλείται ειδικούς οι οποίοι λένε πως δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των παιδιών, αν τηρηθούν οι κανόνες.

Ο Τζόνσον έδωσε αυτή τη διευκρίνιση μετά την επιστολή που έλαβε από ένα 8χρονο αγόρι, τον Μόντι, ο οποίος του έγραψε για να τον ρωτήσει αν ο Άγιος Βασίλης θα μπορέσει να παραδώσει φέτος τα δώρα του.

Στο χειρόγραφο μήνυμά του ο Μόντι ρώτησε τη βρετανική κυβέρνηση αν έχει σκεφτεί το θέμα του Άγιου Βασίλη και της ετήσιας επίσκεψής του στα παιδιά: "Καταλαβαίνω ότι είστε πολύ απασχολημένοι, αλλά μήπως εσείς και οι επιστήμονες μπορείτε να μιλήσετε για αυτό;", ρωτούσε ο 8χρονος.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανήρτησε την επιστολή του Μόντι στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter μαζί με την απάντησή του.

"Έχω πάρει τηλεφωνο στον Βόρειο Πόλο και μπορώ να σου πω ότι ο Άγιος Βασίλης είναι έτοιμος και ανυπομονεί να ξεκινήσει, όπως και ο Ρούντολφ και οι άλλοι τάρανδοι", επεσήμανε.

"Ο επικεφαλής δημόσιας υγείας μου ζήτησε να σας ενημερώσω ότι, εφόσον ο Άγιος Βασίλης συμπεριφερθεί με τον γνωστό, υπεύθυνο τρόπο του και εργαστεί γρήγορα και με ασφάλεια, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δική σας υγεία ή τη δική του", πρόσθεσε ο Τζόνσον.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός εξήγησε ότι έχει ήδη λάβει πολλά γράμματα για το θέμα και συμφώνησε με την ιδέα του Μόντι τα παιδιά να τοποθετήσουν ένα αντισηπτικό δίπλα στα κουλουράκια που αφήνουν για τον Άγιο Βασίλη.

Monti (aged 8) wrote to me asking if Father Christmas will be able to deliver presents this year ??????



I've had lots of letters about this, so I have spoken with experts and can assure you that Father Christmas will be packing his sleigh and delivering presents this Christmas! pic.twitter.com/pXwcjHSxZg