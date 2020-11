Κοινωνία

Παραβίασε STOP και συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο (βίντεο)

Κάμερα ασφαλείας επιχείρησης κατέγραψε καρέ-καρέ τη στιγμή του τροχαίου.

Κάμερα ασφαλείας επιχείρησης κατέγραψε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, στην οδό Νεοφύτου, στη Χαλκίδα.

Όπως μεταδίδει το eviazoom.gr, ήταν 10:50 το πρωί όταν οδηγός αυτοκινήτου που βγήκε από στενό, παραβίασε το STOP και συγκρούστηκε με άλλο Ι.Χ. το οποίο είχε προτεραιότητα και κινούνταν ευθεία στον δρόμο.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν οι σοβαρές υλικές ζημιές στα δύο οχήματα, αλλά και σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, ενώ τραυματισμοί δεν σημειώθηκαν.