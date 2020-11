Κοινωνία

Προσαγωγές γυναικών στο Σύνταγμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανάμεσα στις προσαχθείσες είναι μέλη πολιτικών οργανώσεων, εκλεγμένες συνδικαλίστριες και ακτιβίστριες.

Στην προσαγωγή 11 γυναικών, στο Σύνταγμα, προχώρησε αργά το απόγευμα η στυνομία, στη διάρκεια κινητοποίησης από διάφορες οργανώσεις, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Βίας σε βάρος των γυναικών.

Ανάμεσα στις προσαχθείσες είναι μέλη πολιτικών οργανώσεων, εκλεγμένες συνδικαλίστριες και ακτιβίστριες. Οι προσαγωγές έγιναν στο πλαίσιο των ελέγχων της αστυνομίας για την τήρηση των μέτρων για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού.

Μέλη φεμινινιστικών κι άλλων συλλογικοτήτων αμέσως μετά προχώρησαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ΑΤ Συντάγματος. Στο σημείο βρίσκονται περίπου 15 άτομα, κρατώντας πανό διαμαρτυρίας. «Κάθε μήνα και γυναικτονία, αυτό κι αν είναι η πανδημία» είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα που ακούστηκαν. Έξω από το ΑΤ Συντάγματος έχουν φθάσει και ενισχύσεις από ΜΑΤ.

Τους λόγους της προσαγωής τους αλλά ζητά η αναπληρώτρια τομεάρχη Δικαιοσύνης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Ε. Αγαθοπούλο, να ανακοινώσει ο αρμίδιος υπουργός, ενώ ζητά παράλληλα να αφεθούν ελεύθερες.

"Οι γυναίκες, που κατά γενική ομολογία έχουν υποστεί σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες της πανδημίας και της κοινωνικοοικονομικής κρίσης που αυτή προκαλεί, και από υπευθυνότητα γνωρίζουν και από ατομική και συλλογική ευθύνη. Ας μην αμαυρωθεί λοιπόν η σημερινή ημέρα από τις προσαγωγές, με ευθύνη της Κυβέρνησης, που δείχνει όλη της την αυστηρότητα σε αυτές τις γυναίκες" τονίζει σε ανακοίνωσή της και προσθέτει:

"Και επειδή η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αρέσκεται στην επικοινωνία, να του επισημάνουμε ότι είναι πολύ κακή εικόνα την ώρα που στην πρόσοψη της βουλής έπαιζε βίντεο για την Ημέρα της Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, στο ίδιο σημείο να συλλαμβάνονταν γυναίκες".