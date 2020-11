Κόσμος

Γερμανία: μετά τα Χριστούγεννα η άρση του lockdown

Οι ανακοινώσεις της Μέρκελ μετά από πολύωρη σύσκεψη που είχε με του πρωθυπουργούς των κρατιδίων.

Την συνέχεια του «μερικού lockdown» μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου, με κάποια χαλάρωση για την περίοδο των Χριστουγέννων, ανακοίνωσε πριν από λίγο η Καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ, τονίζοντας ότι «η κατάσταση δεν επιτρέπει να άρουμε τους περιορισμούς του Νοεμβρίου».

Έπειτα από διαβουλεύσεις διάρκειας 7,5 ωρών με τους Πρωθυπουργούς των κρατιδίων, η Καγκελάριος ανακοίνωσε ότι η εκθετική αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων έχει μεν ανακοπεί, αλλά «δεν μπορούμε να σε καμία περίπτωση να αρκεστούμε σε αυτή την μερική επιτυχία». Η προσπάθεια αναχαίτισης της εξάπλωσης του κορονοϊού συνεχίζεται, τόνισε, «χρειάζεται ακόμη μια δυνατή προσπάθεια». Έτσι, από την 1η Δεκεμβρίου θα επιτρέπονται οι ιδιωτικές συναντήσεις έως και πέντε ατόμων από δύο νοικοκυριά, εξαιρουμένων των παιδιών κάτω των 14 ετών. Από τις 23 Δεκεμβρίου έως και την Πρωτοχρονιά ωστόσο τα άτομα που μπορούν να συναντηθούν θα ανέρχονται σε έως και 10. Τα σχολεία σε όλη τη χώρα θα κλείσουν για διακοπές στις 19 Δεκεμβρίου, αντί για τις 21 ή τις 23 που ήταν προγραμματισμένο, με στόχο τα παιδιά να περιορίσουν τις επαφές τους και να μειωθούν οι πιθανότητες μεταφοράς λοιμώξεων στις οικογενειακές και φιλικές συγκεντρώσεις των Χριστουγέννων. Οι επιχειρήσεις εστίασης θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν μόνο για φαγητό σε πακέτο, ενώ τα ξενοδοχεία θα συνεχίσουν να δέχονται μόνο μη-τουριστικές διανυκτερεύσεις και δεν θα πραγματοποιηθούν εντός χώρας διακοπές για σκι έως τις 10 Ιανουαρίου - αντίστοιχα, οι πολίτες παρακαλούνται και να μην ταξιδέψουν στο εξωτερικό για τουρισμό. Σύντομα θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα για την στήριξη των επιχειρήσεων που θα παραμείνουν κλειστές, διευκρινίστηκε.

Στην κοινή απόφασή τους, η Καγκελάριος και οι Πρωθυπουργοί καλούν ακόμη τους πολίτες να μην συνωστίζονται στην αγορά ενόψει Χριστουγέννων και, ει δυνατόν, να κάνουν τις αγορές τους ήδη τις επόμενες ημέρες. Επιπλέον, επαναλαμβάνεται η σύσταση προς τους εργοδότες να επιτρέπουν την τηλε-εργασία, ειδικά κατά τη περίοδο 23.12.2020 - 1.1.2021.

Η υποχρέωση της χρήσης προστατευτικής μάσκας διευρύνεται και από την 1η Δεκεμβρίου θα περιλαμβάνει και τα καταστήματα λιανικής πώλησης αλλά και τους χώρους στάθμευσης.

Όπως τόνισε η κυρία Μέρκελ, θα πρέπει επίσης να αποφευχθούν και οι λειτουργίες στις Εκκλησίες για την παραμονή των Χριστουγέννων και τις υπόλοιπες ημέρες, αλλά θα επιδιωχθούν συγκεκριμένες συμφωνίες με την θρησκευτική κοινότητα το προσεχές διάστημα.

Οι ηλικιωμένοι που ζουν σε οίκους ευγηρίας δεν θα πρέπει να περάσουν τις γιορτές μόνοι, τόνισε η Καγκελάριος και επισήμανε ότι θα ληφθούν ειδικά μέτρα προκειμένου οι οικογένειές τους να μπορούν να τους επισκεφθούν με ασφάλεια. Κύριο ρόλο θα έχουν σε αυτό τα γρήγορα τεστ αντιγόνου.

Επιπλέον των μέτρων που ανακοινώθηκαν σήμερα, η νέα συμφωνία ομοσπονδίας και κρατιδίων προβλέπει αυστηρότερους περιορισμούς για τις περιοχές όπου τα κρούσματα ξεπερνούν τις 200 ανά 100.000 κατοίκους σε επτά ημέρες, κάτι που επεδίωξε σθεναρά η Καγκελαρία. Τα μέτρα θα συγκεκριμενοποιούνται από την κρατιδιακή κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή πάντως πάνω από το όριο βρίσκονται το Βερολίνο ως σύνολο και 62 περιφέρειες σε όλη τη χώρα.