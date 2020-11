Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος: Το άνοιγμα των σχολείων αποτελεί προτεραιότητα

Για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μίλησαν στον ΑΝΤ1 οι καθηγητές Μικροβιολογίας και Παιδιατρικής.

Την Παρασκευή, στην καθιερωμένη ενημέρωση της κυβέρνησης από την Επιτροπή των Ειδικών αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις για το ενδεχόμενο χαλάρωσης των μέτρων για τον κορονοϊό.

Δύο από τα μέλη της Επιτροπής, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Μαρίζα Τσολιά και ο καθηγητής Μικροβιολογίας, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, μίλησαν στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την πορεία της πανδημίας στη χώρα.

Όπως είπε ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος, «διαφαίνεται επιπέδωση των κρουσμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όχι όμως στην περιφέρεια», επεσήμανε ωστόσο ότι, «τα κρούσματα παραμένουν πολλά».

«Τα σχολεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε με μεγάλη προσοχή, με την έννοια ότι τα παιδιά και οι γονείς ταλαιπωρούνται εκτός σχολείου», σημείωσε ο καθηγητής, εκφράζοντας την άποψη ότι, «είναι πολύ σημαντικό το άνοιγμα των σχολείων», ενώ όσο αφορά στο συνωστισμό που δημιουργείται έξω από τα σχολεία, ανέφερε ότι, «είναι κάτι που μπορεί να ρυθμιστεί»

«Το άνοιγμα των σχολείων διεθνώς αποτελεί προτεραιότητα», υπογράμμισε.

Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι «λίγο πιο κλειστά», σημείωσε και τόνισε ότι, «δεν θα ήταν σκόπιμο να διοργανώνονται γιορτές και ρεβεγιόν, ούτε να ανακατεύονται άνθρωποι που δεν είναι κοντά», προτείνοντας ότι «θα πρέπει να γιορτάσουμε με αυτούς με τους οποίους ήδη βρισκόμαστε σε επαφή».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο άνοιγμα της αγοράς, λέγοντας πως «δεν έχει νόημα να πάει κάποιος να στριμώχνεται έξω από κάποιο κατάστημα, ο καθένας πρέπει να προσέξει τον εαυτό του», ενώ ερωτηθείς για το άνοιγμα των εκκλησιών ξεκαθάρισε πως «τα πάντα θα ανοίξουν με τον ίδιο τρόπο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο ιός υπάρχει» και υπενθύμισε πως «ο συνωστισμός είναι επικίνδυνος».

Χαρακτήρισε, τέλος, «εξηγήσιμο αλλά όχι δικαιολογημένο το ότι υπάρχει αμφισβήτηση για τα εμβόλια» και τόνισε πως «όταν όμως θα κυκλοφορήσει θα έχει λάβει την έγκριση του Οργανισμού, που είναι αμείλικτος».

Η καθηγήτρια Παιδιατρικής και μέλος της Επιτροπής, Μαρίζα Τσολιά, αναφέρθηκε στα σχολεία, σημειώνοντας πως η κινητικότητα έξω από αυτά, «δεν είναι τόσο μεγάλη, ούτε έχει ποσοτικοποιηθεί», ενώ μιλώντας για την απόφαση να κλείσουν τα σχολεία, αλλά και το πότε θα ανοίξουν, είπε πως «σίγουρα την προηγούμενη εβδομάδα έπρεπε να μεγιστοποιήσουμε τα μέτρα, αλλά όσο βλέπουμε σταθεροποίηση της κατάστασης, πρέπει να χαλαρώσουμε τα μέτρα και πρώτα να ανοίξουμε τα σχολεία».

Σχετικά με το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία, εξήγησε πως «όσο μεγαλώνει η ηλικία του παιδιού, προσομοιάζει με τους ενήλικες, όσο αφορά στη μεταδοτικότητα, γι’αυτό λέμε να ανοίξουν πρώτα τα Δημοτικά».

Ερωτηθείσα, ωστόσο αν θα ανοίξουν πρώτα τα Δημοτικά κι ίσως να μην ανοίξουν Γυμνάσια και Λύκεια, υπογράμμισε πως «όλα θα συζητηθούν. Για την ώρα, πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή, δεν μπορούμε να μιλάμε για χαλάρωση των μέτρων με γεμάτες τις ΜΕΘ».

Είπε όμως πως «σίγουρα θα ανοίξουν πρώτα οι μικρότερες τάξεις και μετά οι μεγαλύτερες και τα πανεπιστήμια».