Αθλητικά

Champions League: “Διπλό” της Πόρτο στη Μασσαλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H Αταλάντα έκανε τη μεγάλη έκπληξη κόντρα στη Λίβερπουλ. Την πρόκριση στους “16” εξασφάλισε η Μπάγερν Μονάχου.

Από τα ματς της Τετάρτης ξεχώρισε η νίκη της Πόρτο στο “Βελοντρόμ” επί της Μαρσέιγ (2-0), αποτέλεσμα που σαφώς και δεν ευνοεί τον Ολυμπιακό. Οι “ερυθρόλευκοι” θέλουν πια δύο νίκες στα ματς που απομένουν για να ελπίζουν ότι θα βρεθούν στην επόμενη φάση (με Μαρσέιγ εκτός και Πόρτο εντός), με τους “δράκους” να έχουν τον πρώτο λόγο για να ακολουθήσουν τη Σίτι στους “16”.

Η Μπάγερν έκανε το 4x4 στο Μόναχο (3-1 την Σάλτσμπουργκ) κι έγινε η 6η ομάδα που εξασφάλισε το “εισιτήριο” για τα νοκ άουτ ματς του Champions League (έχουν προκριθεί οι Τσέλσι, Σεβίλλη, Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους και Μάντσεστερ Σίτι), ωστόσο, ο αγώνας που “σημάδεψε” την 4η αγωνιστική των ομίλων (απομένουν άλλες δύο) έγινε στο Άνφιλντ, όπου η εκπληκτική Αταλάντα “άλωσε” την έδρα της Λίβερπουλ (2-0) κι έβαλε... φωτιά στον 4ο όμιλο.

Με τον Κώστα Τσιμίκα στο αρχικό σχήμα για πρώτη φορά στη διοργάνωση (αντικαταστάθηκε στο 61΄ από τον Ρόμπερτσον), οι “κόκκινοι” ήθελαν το “τρίποντο” για να “σφραγίσουν” την είσοδό τους στους “16”, μόνο που η ομάδα του Μπέργκαμο είχε αντίθετη άποψη. Αφού προειδοποίησε στο πρώτο μέρος τους γηπεδούχους, στα πρώτα 20 λεπτά του δεύτερου πέτυχε δύο γκολ, υποχρέωσε τη Λίβερπουλ στην πρώτη εφετινή της ήττα, ενώ ταυτόχρονα πλησίασε στο -2 την σημερινή της αντίπαλο, που πάντα προπορεύεται.

Τα πάντα, πλέον, είναι ανοιχτά στο γκρουπ, μετά το άνετο 3-1 του Άγιαξ επί της Μίντιλαντ. Οι Ολλανδοί ισοβαθμούν με την Αταλάντα στην 2η θέση και όπως γίνεται αντιληπτό τα πάντα μπορούν να συμβούν στις δύο εναπομείνασες αγωνιστικές.

Επίσης, μετά το κακό ξεκίνημα που είχε στη διοργάνωση, η Ρεάλ Μαδρίτης κρατά την κατάσταση στα χέρια της, μετά το “διπλό” στο Μιλάνο επί της Ίντερ (2-0). Η αποβολή του Βιδάλ στο πρώτο μέρος δεν επέτρεψε στους “νερατζούρι” να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα κι ως εκ τούτου με 2 βαθμούς στον 2ο όμιλο, τη στιγμή που οι Γκλάντμπαχ και Ρεάλ έχουν 8 και 7 αντίστοιχα, ελπίζουν μόνο σε ένα θαύμα.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

1oς Όμιλος

Ατλέτικο Μαδρίτης-Λοκομοτίβ Μόσχας: 0-0

Μπάγερν-Σάλτσμπουργκ: 3-1

(42΄ Λεβαντόφσκι, 52΄ Κομάν, 68΄ Σανέ - 73΄ Μπερίσα)

2ος Όμιλος

Γκλάντμπαχ-Σαχτάρ Ντόνετσκ: 4-0

(17΄πεν. Στίντλ, 34΄ Ελβέντι, 45΄ Εμπολό, 77΄ Βέντ)

Ίντερ-Ρεάλ Μαδρίτης: 0-2

(7΄πεν. Αζάρ, 59΄ Ροντρίγκο)

3ος Όμιλος

Ολυμπιακός-Μάντσεστερ Σίτι: 0-1

(36΄ Φόντεν)

Μαρσέιγ-Πόρτο: 0-2

(39΄ Ζανούσι, 72΄πεν. Σέρτζιο Ολιβέιρα)

4ος Όμιλος

Άγιαξ-Μίντιλαντ: 3-1

(47΄ Γκράβενμπερχ, 49΄ Μαζράουϊ, 66΄ Νέρες - 81΄πεν. Μαμπίλ)

Λίβερπουλ-Αταλάντα: 0-2

(60΄ Ίλισιτς, 64΄ Γκόσενς)