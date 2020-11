Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αεροδιακομιδή ασθενών από την βόρεια Ελλάδα στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διασωληνωμένοι βαριά νοσούντες με κορονοϊό μεταφέρονται σήμερα με C130 στην Αθήνα.

Τρεις ασθενείς από τη βόρεια Ελλάδα πρόκειται να μεταφερθούν σήμερα με C-130 στην Αθήνα.

Οι τρεις άνδρες, 75 και 76 ετών είναι πολύ βαριά και θα μεταφερθούν με ειδικές κάψουλες.

Είναι ασθενείς που από το νοσοκομείο της Δράμας μεταφέρθηκαν στην Καβάλα και από εκεί θα μεταφερθούν στην Αθήνα.

Θα νοσηλευτούν στον Ευαγγελισμό, το Αττικό και το Σωτηρία και είναι και οι τρεις διασωληνωμένοι.

Το βράδυ της Τετάρτης πραγματοποιήθηκαν ακόμα δύο αεροδιακομιδές. Δύο ασθενείς μεταφέρθηκαν διασωληνωμένοι και σε ειδικές κάψουμες με C-130 από την Ρόδο σε ΜΕΘ του Ηρακλείου Κρήτης. Παράλληλα βρισκόταν σε εξέλιξη αεροδιακομιδή περιστατικού Covid-19 με το ελικόπτερο της Πυροσβεστικής Super Puma από την Άνδρο προς την Αθήνα.

Εικόνες: ekabnews.gr