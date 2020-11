Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο Δράμας: διευκρινίσεις για την προμήθεια δεκάδων φιαλών οξυγόνου

Τι αναφέρει η Διοίκηση του Νοσοκομείου, μετά από τις αναφορές για πρόβλημα στην παροχή οξυγόνου σε ασθενείς με κορονοϊό.

Διευκρινίσεις για το πρόβλημα που αναφέρθηκε ότι υπάρχει με την παροχή οξυγόνου σε ασθενείς με κορονοϊό έδωσε η διοικήτρια του Νοσοκομείο Δράμας, Θεσσαλονικιά Β. Καρατζόγλου:

«Μετά από αναφορές για πρόβλημα με το οξυγόνο στο Νοσοκομείο Δράμας, και για αποφυγή παρερμηνειών που ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγχυση στους συμπολίτες μας, επισημάνουμε τα εξής:

Κανένα απολύτως πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε με την απαραίτητη παροχή οξυγόνου σε Κλινική COVID. Όλοι οι νοσηλευόμενοι ασθενείς στο Νοσοκομείο μας έχουν την απαιτούμενη ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική φροντίδα.

Η παρέμβαση στην οποία έχει ήδη προβεί το Νοσοκομείο και για την οποία χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. με τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών, αφορά στην αύξηση της παροχής οξυγόνου του υποσταθμού από 14-18m3/h σε 2*25m3/h στην Κλινική COVID 2, προκειμένου να υπάρχει ενίσχυση της υφιστάμενης παροχής.

Για να επιτευχθεί το παραπάνω και με γνώμονα την απόλυτη ασφάλεια για τους ασθενείς της συγκεκριμένης Κλινικής, προμηθευόμαστε φιάλες οξυγόνου προκειμένου να παρασχεθεί οξυγόνο στους νοσηλευόμενους, για το χρονικό διάστημα της 1 ώρας που θα χρειαστεί για την αναβάθμιση του υποσταθμού».