Life

“Lockdown” ώρα μηδέν: Έκτακτη εκπομπή με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Ακτινογραφία" της εξέλιξης της πανδημίας, αλλά και της επίδρασης των περιοριστικών μέτρων στην οικονομία και την καθημερινότητα νοικοκυριών κιι επιχειρήσεων.

Με μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου προσεγγίζει το καυτό ζήτημα της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τις υγειονομικές και οικονομικές επιπτώσεις από τον κορονοϊό.

Τι λένε οι φορείς της αγοράς και της εστίασης για την κρίση που βιώνουν;

Πότε θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα;

Κορυφαίοι επιστήμονες παρεμβαίνουν και παίρνουν θέση για όλες τις εξελίξεις.

«LOCKDOWN» ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, τη Δευτέρα στις 23:30.