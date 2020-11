Life

Ο Έλτον Τζον σε Live Streaming συναυλία

Συμμετέχουν μεταξυ άλλων οι :Μάιλι Σάιρους, Bad Bunny, Κάιλι Μινόγκ

Ο Έλτον Τζον θα συμμετάσχει σε συναυλία που θα μεταδοθεί από το «Dua Lipa's Studio 2054» που έχει η τραγουδίστρια Ντούα Λίπα και θα προβληθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Ο Τζον συμμετέχει μαζί με τους Μάιλι Σάιρους, Bad Bunny, FKA Twigs, J Balvin, Angele, Κάιλι Μινόγκ και Tainy. Η συναυλία γυρίστηκε σε μια τεράστια αποθήκη και οι καλεσμένοι θα ερμηνεύσουν τραγούδια από διαφορετικές μουσικές σκηνές.

«Είναι απόλυτη χαρά και τιμή μου να ανακοινώσω ότι ο Έλτον Τζον θα έρθει μαζί μου στο Studio 2054 αυτήν την Παρασκευή», δήλωσε η Λίπα. «Ένα μοναδικό παγκόσμιο μουσικό είδωλο, τραγουδιστής-τραγουδοποιός και άψογος ερμηνευτής, θα είναι θεαματικό! Είναι πραγματικά ο βασιλιάς της μουσικής και είμαι ενθουσιασμένη που θα εμφανιστούμε μαζί».

Ο Τζον πρόσθεσε: «Μου αρέσει να συνομιλώ με την Ντούα... είναι απίστευτα έξυπνη και ταλαντούχα. Έτσι, όταν μου ζήτησε να γίνω μέλος του Studio 2054, είπα "Ναι!". Είναι εκπληκτικό να συμμετάσχω σε μια συναυλία που θα μεταδοθεί ζωντανά, όταν αυτή την περίοδο δεν γίνονται ζωντανές συναυλίες και ειδικά με τόσο πολύχρωμο και δημιουργικό τρόπο. Αν πρόκειται να κάνεις εικονική ζωντανή μουσική, τότε αυτός είναι ο τρόπος να το κάνεις».