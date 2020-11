Life

Ο Νιλ Πάτρικ Χάρις ως ....Νίκολας Κέιτζ

Στην ταινία θα παίξει και ο διάσημος ηθοποιός, ο οποίος επίσης θα υποδυθεί τον... εαυτό του!

Ο Νιλ Πάτρικ Χάρις (Neil Patrick Harris) πρόκειται να παίξει στην ταινία «The Unbearable Weight of Massive Talent for Lionsgate» με τον Νίκολα Κέιτζ.

Η ταινία βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής και σκηνοθετείται από τον Τομ Γκόρμικαν και εκτός από τον Νίκολα Κέιτζ, ο οποίος υποδύεται τον εαυτό του, παίζουν επίσης οι Πέντρο Πασκάλ, Τίφανι Χάντις και Σάρον Χόργκαν.

Ο Χάρις στο «The Unbearable Weight of Massive Talent» θα υποδυθεί την φανταστική εκδοχή του Κέιτζ, ο οποίος αποδέχεται πρόταση ενός εκατομμυρίου δολαρίων για να παραβρεθεί στα γενέθλια ενός θαυμαστή του (Πασκάλ). Τα πράγματα όμως δεν εξελίσσονται ομαλά και ο Κέιτζ αναγκάζεται να υποδυθεί μια σειρά από τους εμβληματικούς χαρακτήρες που έχει παίξει στον κινηματογράφο για να σωθεί ο ίδιος και οι αγαπημένοι του.