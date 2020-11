Κοινωνία

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την υγεία του

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

Καλή είναι η εικόνα που παρουσιάζει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος νοσηλεύεται με κορονοϊό από την περασμένη Πέμπτη στον «Ευαγγελισμό».

Όπως αναφέρεται στο σημερινό ιατρικό ανακοινωθέν «η κατάσταση της υγείας του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Ιερωνύμου βαίνει συνεχώς βελτιούμενη».

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες θα παραμείνει στο νοσοκομείο τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή για λόγους ασφαλείας.

Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν: