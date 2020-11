Υγεία - Περιβάλλον

Ακτινοχειρουργική εγκεφάλου με γ-Knife

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Νευροχειρουργός, Υπεύθυνος Τμήματος Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου γ-knife Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.

Χωρίς τομή ή αναισθησία, η ακτινοχειρουργική έχει αλλάξει τα δεδομένα στη θεραπεία παθήσεων του εγκεφάλου τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Το Τμήμα Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου γ-Knife είναι το μοναδικό που λειτουργεί στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στο ΥΓΕΙΑ τον Φεβρουάριο του 2004. Στα δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας του, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 2.500 θεραπείες για παθήσεις του εγκεφάλου, με το ποσοστό επιτυχίας για την πλειονότητα των διαγνώσεων να είναι μεγαλύτερο από 95%.

Η γ-Knife ακτινοχειρουργική θεραπεία θεωρείται η μεγαλύτερη τεχνική καινοτομία στη νευροχειρουργική τα τελευταία 20 χρόνια, επιτρέποντας σε πάνω από ένα εκατομμύριο ασθενείς παγκοσμίως να έχουν επαρκή έλεγχο της νόσου τους, χωρίς τους κινδύνους της ανοικτής χειρουργικής επέμβασης. Αποτελεί την πιο σύγχρονη εκδοχή της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής και με απαράμιλλη ακρίβεια, χορηγεί, σε μια συνεδρία, ισχυρή δόση ακτινοβολίας σε οποιονδήποτε ενδοκρανιακό στόχο, χωρίς να επηρεάζεται ο περιβάλλων υγιής ιστός.

Το γ-Knife μπορεί να θεραπεύσει αναίμακτα, δυσπρόσιτες χειρουργικά παθήσεις του εγκεφάλου όπως αγγειακές δυσπλασίες και όγκους, αλλά και εξεργασίες στους οφθαλμικούς κόγχους. Η τεχνική αναφέρεται συχνά ως η «χειρουργική χωρίς νυστέρι», γιατί δεν γίνεται καμία τομή με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούνται οι επιπλοκές για τον ασθενή, ενώ ταυτόχρονα έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα με αυτή του χειρουργείου.

Το Leksell Gamma Knife® Perfexion™ που λειτουργεί στο ΥΓΕΙΑ, αποτελεί την πλέον σύγχρονη εξέλιξη της τεχνικής γ-Knife. Χρησιμοποιεί 192 δέσμες φωτονίων, που εστιάζονται ταυτόχρονα και με εξαιρετική ακρίβεια (μικρότερη από 0.1 mm) στο ίδιο σημείο, ακτινοβολώντας επιλεκτικά τον όγκο-στόχο, ο οποίος επιλέγεται τρισδιάστατα στον εγκέφαλο, μέσω απεικονιστικών εξετάσεων (μαγνητική-αξονική τομογραφία, μαγνητική-ψηφιακή αγγειογραφία, PET-CT).

Με το γ-Knife αντιμετωπίζονται καλοήθειες όπως μηνιγγίωμα, αδένωμα υπόφυσης, ακουστικό νευρίνωμα, αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία, σηραγγώδες αιμαγγείωμα, νευραλγία τριδύμου, επιληψία αλλά και κακοήθειες όπως μεταστάσεις εγκεφάλου, μελάνωμα οφθαλμού, γλοίωμα και λοιποί όγκοι, προσφέροντας πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στον έλεγχο της πάθησης.

Συγκεκριμένα, για το ακουστικό νευρίνωμα υπάρχει πιθανότητα διατήρησης ή καλυτέρευσης της ακοής, για τους όγκους που πιέζουν το οπτικό νεύρο βελτίωση της όρασης, για τη νευραλγία τριδύμου έλεγχος του πόνου, συνήθως χωρίς τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής και χωρίς την παρουσία αιμωδιών στο πρόσωπο, για τις μεταστάσεις εγκεφάλου έλεγχος των δευτεροπαθών εντοπίσεων, χωρίς διαταραχή της μνήμης, γνωστική δυσλειτουργία ή τριχόπτωση, που συμβαίνει μετά από ολοκρανιακή ακτινοθεραπεία, ενώ για τους όγκους στη βάση του κρανίου αποφεύγεται η συχνή βλάβη των κρανιακών νεύρων, που προκαλείται από την ανοικτή χειρουργική επέμβαση.

Δεν θα πρέπει να αμελείτε την υγεία σας λόγω της πανδημίας του Covid-19 ή να αποφεύγετε να αναζητάτε υγειονομική περίθαλψη αν τη χρειάζεστε.

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group σε όλα τα Νοσοκομεία του (ΥΓΕΙΑ, Metropolitan Hospital, ΜΗΤΕΡΑ, Metropolitan General, ΛΗΤΩ, Creta Interclinic) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για την προστασία των εργαζομένων και των ασθενών του.

*Άρθρο του Δρ. Κωνσταντίνου Λαμπρόπουλου, Νευροχειρουργού, Υπεύθυνου Τμήματος Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου γ-knife Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.