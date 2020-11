Πολιτική

Ενημέρωση Δένδια για την συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών και το μήνυνα στην Τουρκία. Τι δήλωσαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων μετά την ενημέρωση.

Το μήνυμα πως η Ελλάδα παραμένει πιστή στην ιδέα ενός εποικοδομητικού διαλόγου στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, καθιστώντας παράλληλα σαφές πως για να πραγματοποιηθεί ο διάλογος αυτός, η Τουρκία θα πρέπει να αποδείξει τον σεβασμό της προς το Διεθνές Δίκαιο, να το αποδείξει σε βάθος χρόνου και όχι ευκαιριακά ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά το πέρας της ενημέρωσης των κομμάτων.

Οι συναντήσεις με τους εκπροσώπους του συνόλου των κοινοβουλευτικών κομμάτων, προκειμένου να τους ενημερώσει για την υπογραφή δύο πολύ σημαντικών κειμένων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έγινε σε πολύ καλό κλίμα και σε συνθήκες εθνικής ομοψυχίας, δήλωσε σχετικά ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Τα δύο κείμενα αυτά υπεγράφησαν στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι, επισήμανε και σημείωσε πως πρόκειται για τη διμερή συμφωνία για την Κοινή Συνεργασία στην Εξωτερική Πολιτική και την Άμυνα και την Κοινή Διακήρυξη για την ανάπτυξη Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Εστιάζοντας περαιτέρω στη συμφωνία με τα Εμιράτα, ο κ. Δένδιας τόνισε πως αυτή αποτελεί επιστέγασμα διαπραγματεύσεων πολλών μηνών, τόσο του πρωθυπουργού όσο και του ίδιου. Είπε ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας αυτής εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο και δεν στρέφεται εναντίον οιουδήποτε. Αντίθετα, αποσκοπεί στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, προσέθεσε. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε εμπεριέχεται στη συμφωνία πρωτοποριακή ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Η ρήτρα αυτή υπάρχει για πρώτη φορά σε διμερή συμφωνία την οποία υπογράφει η χώρα μας μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εξήγησε ο υπουργός Εξωτερικών.

Αναδεικνύοντας τη σημασία της συμφωνίας, ο κ. Δένδιας τη χαρακτήρισε μεγάλη διπλωματική επιτυχία, η οποία ενισχύει την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας. Παράλληλα, προσέθεσε, αποτελεί μια σημαντική εμβάθυνση των σχέσεών μας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σχέσεις που ήταν πολύ καλές, αλλά στερούμενες του απαραίτητου βάθους, συμπλήρωσε. Επίσης, τόνισε πως η συμφωνία αυτή ενισχύει το πλαίσιο για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών μας και με άλλες φιλικές χώρες της περιοχής, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ, η Αίγυπτος και η Ιορδανία.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τους εκπροσώπους των κομμάτων, ο υπουργός Εξωτερικών αντάλλαξε απόψεις σχετικά με τις ιδιαίτερα ανησυχητικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, έκανε γνωστό. Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισήμανε στη δήλωσή του, τους επανέλαβε τις θέσεις της κυβέρνησης όσον αφορά την κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα και παραβατικότητα. Επίσης, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα παραμένει πιστή στην ιδέα ενός εποικοδομητικού διαλόγου στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Όμως κατέστησα, επίσης, σαφές ότι για να πραγματοποιηθεί ο διάλογος αυτός, η Τουρκία θα πρέπει να αποδείξει τον σεβασμό της προς το Διεθνές Δίκαιο. Να τον αποδείξει σε βάθος χρόνου και όχι ευκαιριακά ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, είχε σειρά συναντήσεων με τους εκπροσώπους των κομμάτων προκειμένου να τους ενημερώσει για την πρόσφατη Κοινή Διακήρυξη Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και για τη Συμφωνία των δύο χωρών σχετικά με την κοινή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και άμυνα.



Κίνηση στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη συμμαχία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια στο πλαίσιο της ενημέρωσης των εκπροσώπων των κομμάτων για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Όπως επισήμανε, η Ελλάδα «αρχίζει να αναπτύσσει σοβαρές συμμαχίες στην ευρύτερη περιοχή της, σε μια περιοχή στην οποία ως τώρα ήμασταν απόντες».



«Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ καλύπτουν προβλήματα ασφαλείας που έχουμε σε άλλες περιοχές, τα προβλήματα ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο όμως καλύπτονται μέσα από τοπικές συμμαχίες», σημείωσε και προσέθεσε: «Τα Εμιράτα είναι κύριος παίκτης σε αυτή τη διαδικασία».

Αρχικά, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε διαδοχικά με τον Γιώργο Κατρούγκαλο από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Ανδρέα Λοβέρδο απο το ΚΙΝΑΛ.

Σε δηλωσεις του ο κ. Κατρούγκαλος χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη την αμυντική συμφωνια της Ελλάδας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά τόνισε ότι υπάρχει κενό στην στρατηγική της χώρας μας ενόψει των ανακατατάξεων της αμυντικής πολιτικής της Αμερικής.

Ο κ. Κατρούγκαλος έθεσε ερώτημα για τον πρωθυπουργό ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές απέναντι στην τουρκική παραβατικότητα, ενώ ζήτησε να υπαρχει πιο αυστηρό πρωτοκόλλο στις ελληνικές πρεσβείες.

Ο εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Λοβέρδος, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη υπογραφή της συμφωνίας είναι χρήσιμη και ωφέλιμη για τη χώρα.

«Η συνεργασία της Ελλάδας με τη λεγόμενη μικρή Σπάρτη του αραβικού κόσμου μπορεί να είναι πάρα πολύ επωφελής στο μέτρο που θα υλοποιηθεί», σημείωσε ο τομεάρχης Εξωτερικών του Κινήματος Αλλαγής και πρόσθεσε: «Η συμφωνία θα έρθει στη Βουλή, όπου εκεί θα έχουμε την ευκαιρία ως κόμμα να αναπτύξουμε τις ειδικότερες θέσεις μας».

Ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ Γιώργο Μαρίνο. Σε δηλώσεις του αμέσως μετά, ο κ. Μαρίνος τόνισε ότι «οι λεγόμενοι σύμμαχοι της Ελλάδας έχουν ιστορικές και εγκληματικές ευθύνες για ιμπεριαλιστικούς πολέμους στην περιοχή μας», ενώ ανέφερε πως η συμφωνία που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού.

«Οι λεγόμενοι σύμμαχοι της Ελλάδας, οι Αμερικανοί, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, έχουν ιστορικές και εγκληματικές ευθύνες για ιμπεριαλιστικούς πολέμους στην περιοχή μας. Διατηρούν στρατηγικής σημασίας σχέσεις με την Τουρκία, προωθούν σχέδιο συνεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων στην περιοχή, προς όφελος των ενεργειακών κολοσσών και είναι παράγοντας που τροφοδοτεί την τούρκικη επιθετικότητα ενάντια σε κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων χωρών της περιοχής», προσέθεσε ο κ. Μαρίνος και κατέληξε:

«Το ΚΚΕ θέλει να καλέσει το λαό μας να βγάλει συmπεράσματα με βάση τα δικά του συμφέρονται και να επαγρυπνεί γιατί οι εξελίξεις είναι πολύ επικίνδυνες».

Έγινε μια «εμπεριστατωμένη ενημέρωση» από τον υπουργό Εξωτερικών για την Κοινή Διακήρυξη Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και για τη Συμφωνία των δύο χωρών σχετικά με την κοινή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και άμυνα, τόνισε η εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 Σοφία Σακοράφα, μετά τη συνάντησή της με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των εκπροσώπων των κομμάτων. «Η συμφωνία θα έρθει στο Κοινοβούλιο προς κύρωση», ανέφερε. Όπως είπε συζητήθηκαν και άλλα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως η αλλαγή κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες και η επιρροή που έχει αυτό στα ελληνικά πράγματα και το θέμα της Συνόδου Κορυφής σε δύο εβδομάδες από τώρα. Η συζήτηση η οποία έγινε ήταν «ουσιαστική, εμπεριστατωμένη και αναλυτική», σημείωσε.

Στηρίζουμε την αμυντική συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τόνισε ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Αντώνης Μυλωνάκης, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια στα πλαίσια της ενημέρωσης των εκπροσώπων των κομμάτων για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία σκοπό έχει να βοηθήσει το ένα κράτος το άλλο σε περίπτωση πολέμου ή επιχειρήσεων και σημείωσε πώς η Ελληνική Λύση στηρίζει τη συμφωνία, «φτάνει να υλοποιηθεί, γιατί πολλές συμφωνίες έχουν κατά καιρούς γίνει, οι οποίες όμως δεν έχουν υλοποιηθεί». «Με τα ΗΑΕ πρώτη φορά γίνεται τέτοια συμφωνία. Ας ελπίζουμε ότι σε δεδομένη στιγμή θα έχουμε μια βοήθεια. Γιατί μέχρι τώρα, όπως βλέπετε, ούτε η Αμερική, ούτε η Ρωσία, ούτε η Ευρώπη θα βοηθήσουν, ούτε έχουν την όρεξη να πουν έστω μια καλή κουβέντα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ ή των αμυντικών συμφωνιών» προσέθεσε ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης. Όσον αφορά το θέμα των τουρκικών προκλήσεων, ο κ. Μυλωνάκης τόνισε πως οι τελευταίες Navtex που έβγαλε η Τουρκία, και «κυρίως αυτή που φτάνει στα 5,8 ναυτικά μίλια», «είναι για εμάς μια κόκκινη γραμμή, η οποία δεν έπρεπε να περάσει από τα 12 ναυτικά μίλια». «Βλέπουμε ότι ο Ερντογάν συνεχίζει την πρόκλησή του. Μέχρι εδώ και μη παρέκει, να δώσουμε ένα μάθημα κάποια στιγμή στον Ερντογάν να σταματήσει αυτή την πρόκληση», σημείωσε, ενώ όσον αφορά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, εξέφρασε την άποψη ότι «η Ελλάδα πρέπει να απαντήσει σθεναρά με την προσθήκη δυνάμεων στα νησιά».

«Η Ελληνική Λύση λέει αφού τελειώσει η πανδημία, όταν ξαναξεκινήσουν οι διερευνητικές, πρέπει να τεθεί μόνο το θέμα της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας. Κανένα άλλο θέμα δεν είναι ανεκτό από τη χώρα μας» κατέληξε.