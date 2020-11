Πολιτική

Εντυπωσιακές εικόνες από τη διακλαδική άσκηση “Αετός” (βίντεο)

Άσκηση έρευνας-διάσωσης από ελληνικές και κυπριακές δυνάμεις στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Ρόδο και στο Καστελλόριζο.

Η διακλαδική άσκηση Έρευνας - Διάσωσης αεροναυτικού ατυχήματος “Αετός” διεξήχθη την Τετάρτη στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελλόριζου, με τη συμμετοχή ενός ελικοπτέρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ , κατά τη διάρκεια της άσκησης αξιολογήθηκαν:

Η ετοιμότητα αντίδρασης του συστήματος Έρευνας - Διάσωσης (Ε-Δ) εντός της περιοχής ευθύνης της χώρας μας, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις του International Civil Aviation Organization (ICAO), του International Maritime Organization (IMO), την εθνική νομοθεσία και τις οικείες διαταγές των ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ, ΓΕΑ και Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ).

Η συνεργασία των κέντρων συντονισμού Ε-Δ (ΚΣΕΔ) Ελλάδας - Κύπρου, ο συντονισμός των ενεργειών Ενόπλων Δυνάμεων και η προώθηση της ασφάλειας των πτήσεων μεταξύ των ασκούμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνούς σύμβασης Πολιτικής Αεροπορίας και τις Διαδικασίες του International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual.

Στην άσκηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του ΓΕΕΘΑ και κατόπιν σχεδιασμού και συντονισμού από το ΓΕΑ, συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ένα ελικόπτερο, μία πυραυλάκατος, μέσα του ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ και προσωπικό Ειδικών Δυνάμεων.