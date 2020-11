Life

“Άγριες Μέλισσες”: μια πρόταση γάμου, μια εξαφάνιση και η φριχτή αλήθεια για την Ελένη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική. Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Επεισόδιο 53

Η Ελένη επιστρέφει στο Διαφάνι και στο σπίτι της, μετά από 6 χρόνια. Κάποιοι την προτρέπουν να φύγει, ενώ κάποιοι την κοιτάνε με καχυποψία. Η Ασημίνα την υποδέχεται με συγκίνηση και αγάπη αλλά θα αντέξει την οργή του Δούκα και της Μυρσίνης; Ο Νικηφόρος προσπαθεί απεγνωσμένα να κρατήσει τις ισορροπίες, όμως, ο Δούκας του ζητάει να διαλέξει επιτέλους πλευρά. Ο Λάμπρος προσπαθεί να στηρίξει την Ελένη και είναι δίπλα της, αν και υποψιάζεται πως του κρύβει την αλήθεια για όσα έχει περάσει στη φυλακή. Ο Κωνσταντής προσπαθεί να πείσει τη Δρόσω να παρατήσει την Τρούμπα και να γυρίσει μαζί του στο Διαφάνι. Ο Τάκης, όμως, αποφασίζει ν’ αποκαλύψει το μυστικό της Δρόσως. Ποια θα είναι η αντίδραση του Κωνσταντή όταν μάθει την αλήθεια για το παιδί του Νικηφόρου; Ο Δούκας μαζί με τον Μελέτη αποφασίζουν να βρούνε την Ελένη και να λύσουν το πρόβλημα μια και καλή.

Τρίτη 1η Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 54

Ο Δούκας δίνει στην Ελένη διορία για να φύγει από το Διαφάνι. Η Ελένη, όμως, είναι αποφασισμένη να μείνει στη γη της. Η Ασημίνα συμφωνεί να βοηθήσει τη Δρόσω και ζητάει από την Ελένη να μη την ψάξει. Ο Κωνσταντής, επηρεασμένος από τη συνάντησή του με τη Δρόσω, έχει ν’ αντιμετωπίσει τη Δόμνα που δεν σκοπεύει να τον χάσει. Ο Νικηφόρος συγκρούεται με την Ασημίνα για το θέμα της Ελένης. Η επιστροφή της δημιουργεί αναστάτωση όχι μόνο στην οικογένεια του αλλά και σε όλο το χωριό. Πώς θ’ αντιμετωπίσει, όμως, την άρνηση και τον φόβο του μικρού Σέργιου απέναντί της; Θα δεχτεί ο Νικηφόρος να έχει επαφές ο γιος του με τη θεία του; Ο Δούκας θα κάνει μια επαγγελματική πρόταση στους γιους του, αλλά αυτήν τη φορά θα βρει απέναντί του τον Κωνσταντή. Ο Θέμελης υποψιάζεται το μυστικό της Ανέτ ενώ ο Αλέξης κάνει πρόταση γάμου στην Πηνελόπη και την ξαφνιάζει.

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 55

Η εξαφάνιση του Σέργιου θα φέρει αντιμέτωπες την Ελένη και την Ασημίνα, τόσο με τον Νικηφόρο, όσο και με τους υπόλοιπους Σεβαστούς. Η ειλικρίνεια της Πηνελόπης θα φέρει τα πάνω-κάτω στη σχέση της με τον Αλέξη, αλλά αυτή τη φορά η Πηνελόπη δε θα μείνει με σταυρωμένα χέρια. Η Ανέτ και ο Σωκράτης ανοίγουν, πλέον, τα χαρτιά τους και τα αποτελέσματα θα είναι ολέθρια. Ο Κωνσταντής αποφασίζει, για πρώτη φορά, να μη βοηθήσει τα σχέδια του Δούκα ενώ αναγκάζεται να συμφωνήσει ότι ο γάμος του με τη Δόμνα θα γίνει τον επόμενο μήνα. Ο Παναγιώτης αποφασίζει να βοηθήσει στο πρόβλημα του Μιλτιάδη, βάζοντας και τους δυο σ’ επικίνδυνα νερά. Η Ασημίνα, πιεσμένη από τα προβλήματα και τις συνεχείς συγκρούσεις, αποφασίζει να βρει την ηρεμία της, μ’ έναν ανορθόδοξο τρόπο. Η Ελένη επικοινωνεί με τον φίλο του πατέρα της, από την Αθήνα, προκειμένου να βρει τη Δρόσω αλλά δεν τα καταφέρνει. Όμως, ένας απρόσμενος σύμμαχος, θα την οδηγήσει στην αλήθεια για τη μικρή της αδερφή…

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 56

Η Πηνελόπη και ο Αλέξης αποφασίζουν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Η Ελένη θα δεχτεί στο σπίτι της μια αναπάντεχη επίσκεψη από τη Μυρσίνη. Το ίδιο βράδυ έξω από το καμπαρέ «Χαβάη» μια απόπειρα δολοφονίας θα ταράξει, γι’ ακόμα μια φορά, τη σχέση της Δρόσως και του Τάκη. Ο Τόλλιας δέχεται να γίνει ένα πάρτι γενεθλίων για τη Σοφούλα, αλλά με αυστηρούς όρους, που όμως δε θα τηρηθούν. Στο πάρτι, ένα νεαρό ζευγάρι θα έρθει κοντά και κάποιος γάμος θα κλονιστεί συθέμελα. Η ώρα της αλήθειας για τον Μιλτιάδη φτάνει. Η Ελένη, ταραγμένη από το φυλλάδιο του καμπαρέ που βρήκε έξω από την πόρτα της, αποφασίζει να κατέβει στην Αθήνα και να ‘ρθει αντιμέτωπη με τη φριχτή αλήθεια…

#AgriesMelisses

Gallery