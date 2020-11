Αθλητικά

Βαριά ήττα για την ΑΕΚ στο Europa League

"Αγνώριστη" η Ένωση κόντρα στην Ζόρια στο ΟΑΚΑ.

Μια αγνώριστη ΑΕΚ, που από το 49' αγωνιζόταν με δέκα λόγω αποβολής του Σάκχοφ, έχασε από τους Ουκρανούς στο ΟΑΚΑ και δύσκολα πλέον θα πάρει την πρόκριση στους «32».

Το πρόβλημα της ΑΕΚ κόντρα στη Ζόρια ήταν ότι παρότι είχε την κατοχή, δεν την «ένιωθε» η αντίπαλη άμυνα στο πρώτο μέρος, με αισθητή την απουσία του Μάνταλου.

Ελάχιστες καλές στιγμές και την καλύτερη φάση για γκολ στο πρώτο 45λεπτο την είχαν οι Ουκρανοί αλλά το σουτ του Τσιγκάνικς πέρασε λίγο άουτ από την εστία του Αθανασιάδη στο 41'. Η Ένωση κατέγραψε 8 τελικές, πλην όμως καμία εντός στόχου και το 0-0 ήταν φυσιολογικό στην ανάπαυλα.

Το πράγμα στράβωσε νωρίς για την ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος, όταν στο 49' αποβλήθηκε ο Σάκχοφ με δεύτερη κίτρινη για αγκωνιά στον Ιβανισένια. Έστω και με 10, ο Τάνκοβιτς στο 52' απείλησε με ένα καλό σουτ τους Ουκρανούς. Δυστυχώς, για την Ένωση στο 61' έγινε μια σέντρα από τα αριστερά προς τον Γκρόμοφ, ο Αθανασιάδης υπολόγισε λάθος και δεν μπλόκαρε την κεφαλιά του και ο επιθετικός της Ζόρια με πλασέ από κοντά άνοιξε το σκορ.

Στο 69' έγινε η φάση του ματς. Ο Σβάρνας έκανε σέντρα από δεξιά και η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά και σταμάτησε στη συμβολή των δοκών του Σεβτσένκο, που επίσης δεν υπολόγισε σωστά.

Αφού δεν έγινε το 1-1, στο 76' είχαμε το 0-2, με τον Καμπάεφ να σουτάρει και να νικάει τον Αθανασιάδη για το 0-2. Σαν να μην έφτσανε αυτό στο 84' ο Νούνοφ κέρδισε πέναλτι και ο Γιουρτσένκο δεν αστόχησε για να γράψει το τελικό 0-3.