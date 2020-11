Κόσμος

Η Μαδρίτη “φόρεσε” τα γιορτινά της ξορκίζοντας τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα φωτάκια αποτελούν συνήθως μια σημαντική τουριστική ατραξιόν, ωστόσο φέτος κυκλοφορούσε πολύ λιγότερος κόσμος στους δρόμους, λόγω της πανδημίας.

Η πρωτεύουσα της Ισπανίας Μαδρίτη άναψε σήμερα τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια της, ξοδεύοντας περισσότερα χρήματα σε σύγκριση με πέρυσι προκειμένου να φωτίσει 30 επιπλέον δρόμους και πλατείες, παρά την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία του νέου κορονοϊού.

Λαμπιόνια LED σε κόκκινο και κίτρινο χρώμα, όπως τα χρώματα της ισπανικής σημαίας, δεσπόζουν σε συνοικίες της πόλης και μεταξύ άλλων στολίζουν μια περιοχή άνω του ενός χιλιομέτρου κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου, που περνάει το διάσημο μουσείο Πράδο.

Τα φωτάκια αποτελούν συνήθως μια σημαντική τουριστική ατραξιόν, ωστόσο φέτος κυκλοφορούσε πολύ λιγότερος κόσμος στους δρόμους, λόγω της πανδημίας. Το κόστος της διακόσμησης με φωτάκια σε πάνω από 200 δρόμους ανήλθε σε 3,7 εκατομμύρια ευρώ, λίγο υψηλότερο από τα 3,08 εκατομμύρια ευρώ πριν από έναν χρόνο.

Τα σχέδια για μεγαλύτερες δαπάνες στον χριστουγεννιάτικο στολισμό εγκαταλείφθηκαν λόγω της κρίσης Covid-19, τονίζει το δημοτικό συμβούλιο σε μια ανακοίνωση.