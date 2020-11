Αθλητικά

Η Μπασκόνια “λύγισε” τον Ολυμπιακό

Νικηφόρα πέρασαν οι Βάσκοι από το ΣΕΦ.

Μετά από ένα κάκιστο πρώτος μέρος απέναντι στην Μπασκόνια, ο Ολυμπιακός έκανε υπερπροσπάθεια στην 3η περίοδο, μείωσε από το -22 (21-43) στο -7 (60-67), αλλά λόγω της απουσίας πέντε παικτών του, καθώς και της αγωνιστικής απραξίας, έμεινε από δυνάμεις και ηττήθηκε με 76-90, στο ΣΕΦ, για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Αυτή ήταν η 4η ήττα του Ολυμπιακού σε 9 αγώνες.

Η Μπασκόνια πανηγυρίζει την πρώτη νίκη της στο ΣΕΦ μετά από 15 χρόνια και συγκεκριμένα από τις 5 Απριλίου 2007, αλλά και 5η σε 10 αγώνες φέτος στη Euroleague.

O Πιερία Χένρι, κυρίως στο β΄ μέρος, όταν ο Ολυμπιακός έκανε αντεπίθεση, είπε «όχι» στους «ερυθρόλευκους» σημειώνοντας double double με 17 πόντους και 11 ασίστ, ενώ μάζεψε και 6 ριμπάουντ. Ο Ζόραν Ντράγκιτς πρόσθεσε 18 πόντους, 16 ο Άλεκ Πίτερς και 14 ο Ακίλε Πολονάρα.

Από πλευράς Ολυμπιακού ο Χασάν Μαρτίν που υποχρεώθηκε να μείνει στο παρκέ 37:20΄΄ εν τη απουσία ψηλών είχε 12 πόντους και 8 ριμπάουντ, αλλά τα βρήκε σκούρα απέναντι στον «γίγαντα» Γιουσούφα Φαλ, στα πρώτα δύο δεκάλεπτα. Από 15 πόντους πέτυχαν οι Γιώργος Πρίντεζης και Κώστας Σλούκας, οι δύο παίκτες που είχαν δώσει το έναυσμα για αντεπίθεση στην 3η περίοδο. Ο Σακίελ ΜακΚίσικ πέτυχε 12 πόντους αλλά είχε 0/6 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 31-47, 58-67, 76-90

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Λαρεντζάκης 6 (2), Κόνιαρης, Σπανούλης 7 (1), Σλούκας 15 (2), Μάρτιν 12, Πρίντεζης 15 (1), Παπανικολάου 7 (1), Τζένκινς 2, ΜακΚίσικ 12

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Ντούσκο Ιβάνοβιτς): Βιλντόζα 6 (1), Τζεκίρι 6, Χένρι 17 (2), Φαλ 7, Πίτερς 16 (2), Ντράγκιτς 18, Γκιεντράιτις 6 (2), Πολονάρα 14 (3)