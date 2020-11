Κόσμος

Τραμπ: Βεβαίως και θα εγκαταλείψω το Λευκό Οίκο

Ο απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε για πρώτη φορά βήμα παραδοχής της ήττας του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, για πρώτη φορά, χθες Πέμπτη ότι θα εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο εάν η νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου επικυρωθεί από το εκλεκτορικό σώμα, κάνοντας ένα βήμα ακόμη προς την αναγνώριση της ήττας του.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ ετοιμαζόταν να εκφράσει τις ευχές του σε αμερικανούς στρατιωτικούς ανεπτυγμένους στο εξωτερικό για τη μεγάλη αμερικανική γιορτή των Ευχαριστιών όταν δημοσιογράφοι του έθεσαν το ερώτημα.

Είναι έτοιμος να αποδεχθεί επίσημα την ήττα του εάν το εκλεκτορικό σώμα επιβεβαιώσει ότι ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της χώρας;

«Θα είναι κάτι πολύ δύσκολο να το δεχτώ, διότι ξέρουμε πως έγινε τεράστια νοθεία», απάντησε.

Θα εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου, την ημέρα της ορκωμοσίας του νέου προέδρου των ΗΠΑ;

«Βεβαίως θα το κάνω. Και το γνωρίζετε», αποκρίθηκε.

Οι λέξεις που βγήκαν από το στόμα του Ντόναλντ Τραμπ έχουν σημασία, καθώς η συνεχιζόμενη άρνησή του να αποδεχθεί την ήττα του από τον αντίπαλό του δεν έχει προηγούμενο στην αμερικανική ιστορία. Παρότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως θα παραδώσει, στις αρχές της επόμενης χρονιάς, τη σκυτάλη στον Δημοκρατικό εκλεγμένο πρόεδρο.

Το εκλεκτορικό σώμα θα συνέλθει τη 14η Δεκεμβρίου για να αναδείξει επίσημα τον νικητή των εκλογών. Γενικά πρόκειται απλώς για τυπική διαδικασία.

Ως εδώ, όλες οι δικαστικές προσφυγές της ομάδας του Ρεπουμπλικάνου έχουν αποτύχει. Οι πολιτείες κλειδιά, η μια πίσω από την άλλη, επικύρωσαν τα αποτελέσματα.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι ως προς τις εκλογικές υποδομές, «είμαστε σαν τριτοκοσμική χώρα». Μολαταύτα δεν έχει παρουσιάσει καμία απόδειξη, κανένα ατράνταχτο στοιχείο που να τεκμηριώνει τον ισχυρισμό του ότι οι Δημοκρατικοί «έκλεψαν» τις εκλογές.

Ο Μπάιντεν, ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα, εξασφάλισε 306 εκλεκτορικές ψήφους, έναντι 232 του Τραμπ. Έφθασε στην επικράτησή του ανακτώντας παλιά οχυρά των Δημοκρατικών όπου είχε κερδίσει προς γενική κατάπληξη ο επιχειρηματίας των ακινήτων το 2016, όπως η Πενσιλβάνια, το Μίσιγκαν, το Ουισκόνσιν.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ αναγκάστηκε να δώσει πράσινο φως στην έναρξη της διαδικασίας της μεταβίβασης της εξουσίας.