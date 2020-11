Αθλητικά

Πέρασε στην “αιωνιότητα” ο Ντιέγκο Μαραντόνα

Δίπλα στους τάφους της μητέρας και του πατέρα του ετάφη ο άσος του ποδοσφαίρου.

Από τις 00:53 της Παρασκευής , ο σπουδαίος Ντιέγκο Μαραντόνα, πέρασε στην «αιωνιότητα», με την ολοκλήρωση της ταφής του στο κοιμητήριο Jardin της Μπέλα Βίστα, δίπλα στους τάφους της μητέρας του Τότα και του πατέρα του Δον Ντιέγκο.

Μέσα σε κλίμα απόλυτης συγκίνησης τα στενά συγγενικά του πρόσωπα, η Καλούντια Βιγιαφάνιε και οι δύο κόρες τους Ντάλμα και Τζιανίνα, τα αδέρφια του, αλλά και μόλις 25 άτομα του πολύ στενού οικογενειακού κύκλου του μεγάλου Αργεντινού άσου, είπαν το τελευταίο «αντίο» στον παίκτη και τον άνθρωπο που αποτέλεσε το μεγαλύτερο σύμβολο της Αργεντινής κι ένας απ’ τους σπουδαιότερους αθλητές όλων των εποχών.

Έξω από το Jardin, χιλιάδες κόσμου με δάκρυα στα μάτια αποχαιρετούσε με το δικό του τρόπο τον «Ντιεγκίτο» που «έφυγε» από τη ζωή το μεσημέρι της Τετάρτης, έπειτα από καρδιακή ανακοπή σε ηλικία 60 ετών.

Εκατοντάδες άτομα, προσπάθησαν να προσεγγίσουν την τελετή κι απωθήθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις (δημιουργήθηκαν αρκετές εστίες έντασης, όπως συνέβη και το απόγευμα έξω από την Casa Rosada), με τον κόσμο να ενημερώνεται λίγο μετά τη 01:00 πως ολοκληρώθηκε η ταφή και να ξεσπάει σε νέους λυγμούς και σε τραγούδια για να τιμήσει τον «δικό» του Ντιέγκο.

