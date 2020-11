Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γουρουλιάνης στον ΑΝΤ1: Η Θεσσαλία είναι στα ίδια επίπεδα με τη Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Λάρισας, περιγράφει την κατάσταση σε Λάρισα και Βόλο.

«Σε κάθε σπίτι υπάρχει κρούσμα, λαμβάνουμε συνεχώς κλήσεις για ελαφριά συμπτώματα, που μένουν σπίτι λόγω της υπερφόρτωσης των νοσοκομείων», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Κ. Γουρουλιάνης, διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Λάρισας.

Ξεκαθαρίζοντας ότι αναφέρεται τόσο στη Λάρισα όσο και στο Βόλο, εκτίμησε ότι αναλογικά με τον πληθυσμό, η Θεσσαλία «βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με τη Θεσσαλονίκη» και χαρακτήρισε το πρόβλημα με την πανδημία «πολύ εκτεταμένο».

Επιχειρώντας να ερμηνεύσει την έξαρση των κρουσμάτων, εκτίμησε ότι αφενός ενδέχεται να οφείλεται στην κοινωνική ζωή της πόλης, όπου υπάρχουν πολλοί πεζόδρομοι και συνωστισμός και αφετέρου στο lockdown οι νέοι έμειναν στα σπίτια με τους ηλικιώμενους και υπήρξε διάδοση του ιού.

«Αντιμετωπίζουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις», σχολίασε μιλώντας για τα μέτρα που ενδεχομένως θα έπρεπε να ληφθούν και εκτίμησε ότι, «το καθολικό lockdown είναι που θα προκαλέσει την ανακοπή του κύματος της πανδημίας».